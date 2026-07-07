'Willy' Bárcenas y su Taburete, en la Torre Lucía de Plasencia: Todavía quedan entradas a la venta.

Tres días faltan para que tenga lugar en Plasencia una nueva edición del festival Esencial, que contará este año con el grupo Taburete, fundado hace doce años, en 2014, por Guillermo Willy Bárcenas y Antón Carreño.

Será este viernes, 10 de julio, en la Torre Lucía, donde tendrá lugar el concierto promovido por la Concejalía de Festejos del ayuntamiento y todavía hay entradas a la venta, al precio de 30 euros, más 2,50 euros de gastos de gestión. El aforo del recinto está limitado a 4.000 personas.

Acceso y control de entrada

Inicialmente, se sacó un paquete de entradas por 25 euros, pero ya se han agotado, por lo que solo es posible adquirir la entrada general de 30 euros, en la web zonaentradas.com.

Está permitido el acceso a todos los públicos, aunque los menores de 16 años deberán ir acompañados de padres, familiares o tutor legal y los menores de 6 años podrán acceder gratuitamente.

El recinto de la Torre Lucía de Plasencia acogerá el concierto de Taburete. / Toni Gudiel

La organización revisará todas las entradas mediante un sistema electrónico de verificación, que "garantiza la autenticidad de cada entrada y evita la duplicación fraudulenta de localizadores".

No obstante, ha advertido que, en caso de falsificación, "solo se considerará válida la primera entrada presentada". Por otro lado, la organización podrá "verificar la validez de la entrada mediante listados o escáner y el cliente es el responsable de la custodia de la entrada para evitar copias".

El perro que fuma tour

Taburete llegará a Plasencia dentro de su gira El perro que fuma Tour y después de un parón de poco más de un año. Se trata del regreso del grupo de Bárcenas y el resto del equipo para presentar su nuevo disco, que lleva el mismo nombre que la gira.

Además, destacan por su "renovado directo" con el que recorrerán distintas ciudades y escenarios del país. Según la organización, "la gira presenta un nuevo espectáculo de sonido y escenografía que promete marcar un antes y un después en la trayectoria del grupo: un show que suena diferente, pero que mantiene intacta la esencia de Taburete. La energía, la emoción y el espíritu festivo que los caracteriza siguen más vivos que nunca".

Las puertas de la Torre Lucía se abrirán a las 21.30 horas y el concierto comenzará a las 22.30 horas.

De Santander el Movistar Arena

En su presentación en Plasencia en diciembre de 2025, el promotor del concierto, Fran Chávez, señaló que el disco salió en noviembre y la gira comenzaría en Santander para terminar en diciembre de este año en el Movistar Arena de Madrid.

Sobre la Torre Lucía, dijo: "Creemos que es un recinto idóneo para este concierto tan especial" y también destacó que Taburete es una banda de pop, con influencias del rock, ska, boleros y rancheras, "artistas de primer nivel y de los más reconocidos dentro del panorama nacional ahora mismo, que se han ganado el corazón de miles de fieles en la última década".

Tercera edición del festival

La del 2026 será la tercera edición del festival Esencial de Plasencia, que está financiado por la Junta de Extremadura y estrenó Luis Fonsi en 2024, con Elsa Tortonda y Javier Ojeda también sobre el escenario.

En 2025, fueron El Arrebato y Tamara Alegre los participantes, en ambas ediciones, en el recinto ferial, que dará paso este año a la Torre Lucía.