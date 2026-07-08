Hasta 5 informes subrayan en Plasencia que la planta de biometano no es autorizable al proyectarse en suelo protegido

Ya lo dijo el alcalde del Ayuntamiento de Plasencia, David Dóniga, en el pleno de su investidura y, este miércoles, junto a la concejala de Gestión Urbanística, Belinda Martín, lo ha ratificado y, además, apoyados en informes técnicos municipales, la planta de biometano está "prohibida" en el suelo proyectado y para el que los promotores han solicitado autorización ambiental a la Junta.

El gobierno local ha hecho público el último informe de un arquitecto municipal, de fecha 7 de julio, que comparte y ratifica lo que ya habían dicho cuatro informes anteriores y es que la actividad "se considera incompatible con el planeamiento urbanístico vigente" en el Plan General Municipal.

No se va a cambiar el PGM

Este documento señala, según un informe de otro arquitecto de agosto de 2024, que el emplazamiento donde está prevista la planta de biometano está clasificado como "suelo no urbanizable de protección natural ecológica", con lo que el último informe técnico, en sintonía con el anterior, considera que "el uso previsto es prohibido respecto los usos regulados por el PGM y, por tanto, no autorizable".

Ante las dudas que pudieran surgir y que, por ejemplo, ha apuntado la portavoz de Unidas Podemos Plasencia, Mavi Mata, sobre la opción del ayuntamiento de modificar el PGM para hacer compatible el proyecto, Martín ha sido clara y ha dicho "el PGM no ha cambiado ni hay intención de cambiarlo", con lo que ha recalcado que el uso del suelo para planta de biometano está "prohibido".

El alcalde y la concejala de Gestión Urbanística de Plasencia, Belinda Martín. / Toni Gudiel

La Junta pregunta al ayuntamiento

Siguiendo los trámites de la solicitud de autorización ambiental, la Junta de Extremadura, en concreto la Dirección General de Gestión Sostenible y Política Forestal, ha solicitado al ayuntamiento que se pronuncie sobre "los posibles efectos significativos que sobre el medioambiente puede suponer en la ejecución del proyecto" de la planta de biometano.

En respuesta, se ha emitido el último informe técnico, que hace referencia a la existencia de un informe anterior sobre la solicitud de "informe de compatibilidad de una planta de producción de biometano y compostaje en la parcela 26 del polígono 43 de Plasencia", que presentó Norbiogas Biometano IV SL. La zona está a la salida de Plasencia por la carretera de Montehermoso.

Tres informes previos del año 2023

Entonces, un arquitecto municipal emitió su informe negativo y, además, apuntó a otros tres informes técnicos previos, de fechas "24 de abril, 22 de mayo y 9 de octubre de 2023", redactados "sobre el mismo tipo de instalación en la misma parcela".

En base a eso, ahora, el nuevo arquitecto señala que el Plan General Municipal y las ordenanzas que recoge "no han cambiado" desde la emisión de los anteriores informes, con lo que el suelo tiene la misma consideración de no urbanizable de protección natural ecológica y, por tanto, es incompatible con una planta de biometano.

Zanjado el proceso

En concreto, su informe recoge que "para la producción de la energía renovable de la que se habla, tanto en la solicitud de compatibilidad urbanística, como en la memoria presentada, existe tratamiento de residuos, que es un uso prohibido por el PGM en este tipo de suelo".

El gobierno local considera que con este último informe, que remitirá a la Junta, quedará "finalizado el proceso" en lo que compete al ayuntamiento.

La negativa de la administración local a la planta, basada en la normativa urbanística, coincide así con el rechazo que han mostrado públicamente varios partidos políticos y numerosos colectivos sociales que, precisamente este martes, han mantenido una reunión para decidir medidas a tomar frente al proyecto de biomasa.