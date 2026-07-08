Aviso de bajadas de presión de agua en nueve zonas de Plasencia por tareas de mantenimiento.

Nueve zonas de Plasencia se verán afectadas durante la madrugada de este jueves por trabajos en la red de agua potable programados para el mantenimiento de depósitos.

Según ha comunicado la UTE de aguas al Ayuntamiento de Plasencia, el corte nocturno se iniciará a medianoche y durará aproximadamente seis horas.

Tareas preventivas

Lo que se va a acometer son trabajos de mantenimiento en el sistema de válvulas del depósito cabecera de la ciudad de Plasencia, que se enmarca dentro de las tareas preventivas de la UTE.

Por ese motivo, se espera que se puedan producir bajadas de caudal y/o presión en el horario nocturno en nueve espacios de la ciudad.

Imagen de obras por una avería de agua en Plasencia. / Toni Gudiel

Las nueve zonas afectadas

En concreto, las afectadas serán las viviendas que se encuentran en concreto en Ciudad Jardín, Altos de Valcorchero, la zona de la ciudad deportiva, el barrio del Pilar/plaza de toros, la zona del palacio de congresos, el barrio de Los Pinos, La Data, La Mazuela y el polígono de La Data.

Según ha explicado el servicio de aguas, estas variaciones de caudal y/o presión se alargarán "hasta la finalización de los trabajos". La UTE ha querido agradecer de antemano a la comprensión y lamenta las molestias que los trabajos pueden generar a los vecinos.