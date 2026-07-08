El calor extremo también afecta al mercadillo en Plasencia, obligado a cambiar su horario.

"Esto es la muerte, tremendo". Lo afirma Juan Vázquez, representante de los ambulantes del mercadillo de Plasencia y se refiere a las altas temperaturas que lleva sufriendo la ciudad desde hace semanas, tanto cuando hay olas de calor como cuando no las hay.

Al igual que otros sectores con trabajadores en la calle, los ambulantes se instalan cada martes en la avenida de la Hispanidad de Plasencia y algunos en el aparcamiento del parque de La Coronación y las altas temperaturas les han obligado a modificar sus horarios de atención al público.

Empiezan y terminan antes

En realidad, como explica Vázquez, por un lado, se han adaptado a los hábitos de consumo de sus clientes, que acuden a comprar en las primeras horas de la mañana y evitan las horas de más calor. Así, "aguantamos hasta que se va la clientela".

Esto es aproximadamente hasta pasadas las 12.30 horas. "A la una menos cuarto como mucho ya estamos metiendo los furgones para recoger el género porque es terrible". No obstante, hay ocasiones como la de este martes en que la recogida se adelanta todavía más.

Madrugones y zonas de sombra

Por contra, los ambulantes madrugan más para tener los puestos instalados a primerísima hora y así aprovechar la llegada de clientes tempraneros. "Yo vengo de Torrejoncillo y, en verano, madrugo más para estar aquí antes y la gente a las 8.30 o 9 de la mañana ya empieza a venir", explica una vendedora.

Todo a pesar de que, en algunos espacios de la avenida, donde es posible por la cercanía de los puestos, han instalado lonas de uno a otro para ganar zonas de sombra que se agradecen.

Zonas de sombra entre algunos puestos del mercadillo de Plasencia, este martes. / Toni Gudiel

Pero el representante del sector subraya que es imposible también para los vendedores aguantar con tanto calor. "Somos personas y con estos calores es imposible estar en la calle", señala.

No hay relevo generacional

La situación que viven por las altas temperaturas se suma también a la falta de relevo generacional entre la clientela del mercadillo. Vázquez advierte que "los jóvenes no vienen a comprar, solo vienen las abuelas" y personas de mediana edad, pero se ve a poca gente joven, aunque sí alguna más en verano, porque tienen otros hábitos de compra más centrados en internet.

Según el representante del mercadillo, "las ventas han caído un 80%" por esta situación, aunque afirma: "Aguantaremos el tirón, al menos este verano, aguantaremos como sea".

A esto se suma que todavía hay puestos en el aparcamiento del parque de La Coronación que, en opinión de Vázquez, "están muertos" porque apenas se acercan clientes, al menos nada que ver con los que pasan por la Hispanidad. Espera que, con David Dóniga en la alcaldía, esto pueda cambiar.

Aceptan metálico, bizum y tarjeta

Mientras tanto, para adaptarse a los nuevos tiempos y aunque ellos prefieren "el metálico", muchos ambulantes cuentan ya con la posibilidad de otros métodos de pago, sobre todo a través de bizum.

El datáfono para el pago con tarjeta está menos extendido en el mercadillo de Plasencia, aunque algunos puestos también ofrecen esa posibilidad a la clientela. "Nosotros hacemos de todo para adaptarnos a la gente", señala Vázquez.

Renovarse o morir, dicen, aunque son un cúmulo de circunstancias las que, al menos a Juan Vázquez, le hacen pensar que llegará un momento en el que el mercadillo de Plasencia desaparezca.