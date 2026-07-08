Una nueva fotovoltaica dejará en Plasencia 5,2 millones de euros anuales en impuestos.

Un nuevo proyecto de energías renovables se va a instalar en Plasencia. Será la planta fotovoltaica Las Cruces I y, según los datos del gobierno local, dejará en las arcas municipales del ayuntamiento unos ingresos de 5,2 millones de euros en impuestos al año.

Además, los promotores, Decoae Energías Renovables 6, SL tendrán que pagar otros 3 millones de euros en concepto de tasas de licencias y del impuesto de construcciones (ICIO). Todo tras una inversión de 50 millones de euros.

300 empleos directos en su construcción

La iniciativa la han presentado este miércoles el alcalde de Plasencia, David Dóniga, y la concejala de Gestión Urbanística, Belinda Martín, que ha señalado que "hoy es un día de celebración, de anunciar un proyecto trabajado, que ya tiene la resolución favorable de la Junta de Extremadura y seguridad jurídica absoluta".

Por un lado, el alcalde ha destacado además que, en materia de empleo, la nueva planta creará unos 300 puestos de trabajo directos durante la construcción que comenzará a lo largo del 2027.

Hacia la carretera de Montehermoso

Dóniga también ha explicado que, durante las obras, se van a contratar a empresas y proveedores de la zona y contará con 6 empleos directos permanentes en una vida útil de unos 35 años. "Estas son cuestiones que sí queremos para la ciudad", ha subrayado, en contraposición al proyecto de la planta de biometano.

Por su parte, la concejala ha añadido que la planta, que "cumple con la legalidad urbanística", se extenderá a lo largo de 149 hectáreas del término municipal de Plasencia, ubicadas en parcelas del polígono 41, y contará con 94.600 paneles fotovoltaicos bifaciales, lo que significa que pueden recibir la luz del sol por ambas caras, ocupando así un menor espacio y maximizando la eficiencia energética.

Una imagen de paneles solares. / JUNTA DE EXTREMADURA

Según la autorización ambiental, el proyecto contempla una planta distribuida en cuatro recintos, con un vallado perimetral total de 12.326,13 metros y 4.718 metros de viales interiores. También prevé dos accesos desde la EX-370, que conecta Plasencia y Pozuelo de Zarzón, utilizando caminos públicos ya existentes, sin actuaciones adicionales de adecuación ni permutas.

Menos contaminante

También ha explicado que la planta tendrá un sistema híbrido de almacenaje energético con baterías, que está en tramitación, de forma que la energía se podrá guardar y aprovechar posteriormente, y una infraestructura de evacuación, que incluirá 9 centros de transformación, una subestación transformadora y una línea de vacación de 21,65 kilómetros que compartirá con otros promotores a su paso por Carcaboso, Pozuelo de Zarzón, Aldeanueva del Jerte, Galisteo y Montehermoso.

A su vez, generará 165,85 GW (gigavatios) hora al año, el equivalente al suministro de 47.500 hogares anualmente, y evitará la emisión de 156 toneladas de CO₂ al año.

Áreas protegidas

Uno de los puntos centrales de la autorización ambiental aludía a la Red Natura 2000. La resolución recoge que parte de la actividad solicitada se encuentra incluida dentro de estas áreas protegidas, ya que la línea de evacuación cruza la ZEC Ríos Alagón y Jerte por la Zona de Interés Prioritario 1 Alagón-Jerte-Rivera del Bronco.

El texto añade que el cruce con el río Jerte se produce fuera de zona inventariada con presencia de hábitats de interés comunitario, mientras que el cruce con el río Alagón sobrevuela el hábitat 91E0 de bosques aluviales. No obstante, precisa que los apoyos quedan fuera del hábitat y que se han definido alturas que evitan eliminar árboles de importancia por cercanía de los conductores.

Con ese análisis, y según el informe de 23 de marzo de 2026 del Servicio de Conservación de la Naturaleza, la resolución concluye que el proyecto no es susceptible de afectar de forma apreciable a especies o hábitats objeto de conservación en ningún lugar de la Red Natura 2000 y que no se aprecian perjuicios para la integridad de esos espacios, siempre que se cumplan todas las medidas fijadas en la DIA.