Se retrasa el concierto de Taburete en Plasencia al coincidir con el partido de España en el Mundial.

España se enfrentará a Bélgica en cuartos de final del Mundial de fútbol el próximo viernes, a las 21.00 horas, y los españoles no quieren perdérselo. Tampoco el grupo de música madrileño Taburete, capitaneado por Guillermo (Willy Bárcenas), que ese mismo día ofrecerá un concierto en Plasencia. Dada la coincidencia, el ayuntamiento y el grupo han anunciado que el concierto se retrasará hasta que finalice el encuentro.

De hecho, el alcalde, David Dóniga, ha explicado que el gobierno local ha instalado una pantalla gigante en el recinto donde tendrá lugar la actuación de Taburete, la Torre Lucía, para que todos los que acudan a ver a la banda puedan seguir también el partido de España.

Anuncio en redes sociales

El propio grupo ha anunciado a través de sus redes sociales el retraso. "Queridos amigos de Plasencia. Este viernes, el concierto estaba previsto para las 22:30, pero, dadas las circunstancias y por el bien común, no empezaremos hasta que hayamos acabado con los belgas".

Además, la empresa promotora, Ágora Espectáculos, ha señalado también en sus redes que habrá una pantalla gigante para ver el partido España-Bélgica y el concierto comenzará al finalizar el partido.

Los horarios

Respecto a los horarios, inicialmente, la apertura de puertas del recinto estaba prevista a las 21.30 horas, pero se abrirán antes, a las 20.30 horas, para que quienes hayan adquirido entrada puedan ver el encuentro desde el principio en la Torre Lucía.

El concierto estaba previsto para las 22.30 horas y, si todo sale como esperan los españoles y los de Pedro Porro, Lamine Yamal, Oyarzabal y Cucurella derrotan a Bélgica, el retraso será mínima, de una media hora aproximadamente. No obstante, si hay que jugar la prórroga o penaltis, la demora será mayor.

Televisión en el camerino

Al grupo madrileño no le supone un problema, al contrario, porque, según fuentes municipales, han solicitado precisamente una televisión para poder ver el partido en el camerino.

El resultado del encuentro repercutirá seguramente en su actitud en el escenario, no en el sentido de su profesionalidad o energía, como también en sus seguidores, a los que el azar ha regalado la posibilidad de juntarse para ver a su grupo, pero también a la selección española.