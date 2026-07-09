¿Cómo afectan las vacaciones a la policía en Plasencia? Se suman a bajas y plantillas "insuficientes"

Las vacaciones afectan a todos los servicios y los policiales no son una excepción. El problema es que, al tratarse de la seguridad ciudadana, las consecuencias de la falta de personal y el hecho de que no existan las sustituciones en los cuerpos de policía pueden ser más graves.

En Plasencia, la Policía Local ya ha advertido de la necesidad de cubrir las vacantes y, en cuanto a la Policía Nacional, el sindicato Jupol afirma que la plantilla está "infradimensionada" y que eso afectará al verano, pero la Jefatura Superior de la Policía Nacional en Extremadura lo niega y afirma que no se va a dar ninguna situación "extraordinaria".

La situación de la Policía Local

En junio, tres mandos de la Policía Local de Plasencia remitieron un escrito al ayuntamiento para exponer la situación actual de la plantilla y solicitar medidas urgentes, sobre todo, para cubrir la falta de efectivos que, según señalaban, podía afectar a los servicios.

Subrayaban la existencia de 12 vacantes en la plantilla y pedían que se cubrieran para que el servicio pudiera ser óptimo. El problema es que, ya entonces, el intendente jefe, José Antonio Quijada, el inspector José Antonio Díaz y el subinspector Gonzalo Miranda hablaban de una situación de personal "extremadamente precaria".

Situación en verano

En concreto, advertían de que las jubilaciones, los pases a segunda actividad y las bajas médicas estaban "comprometiendo seriamente la estructura organizativa de los turnos" y, de cara a las vacaciones estivales, señalaban que "la situación podría agravarse considerablemente, hasta el punto de resultar muy complicado garantizar la cobertura de las 24 horas del día durante las vacaciones de verano".

Actualmente, las circunstancias no han cambiado por lo que desde la jefatura han confirmado que va a ser complicado afrontar los servicios porque, "en vez de crecer, perdemos personal".

Lo que dice Jupol de la Policía Nacional

Por lo que respecta a la Policía Nacional en Plasencia, el sindicato Jupol tiene claro que la plantilla de la comisaría "está infradimensionada. Se necesita una ampliación porque la población no deja de crecer y parece que va a seguir así. Los ciudadanos lo sufrimos y, mientras en Madrid no se preocupan, tenemos una seguridad de segunda comparado con otras regiones".

Según ha afirmado Jaime Gil, representante de Jupol en Extremadura, esta falta de personal va a provocar que, este verano, "algunos días no haya más que un zeta en la calle" con dos agentes, por lo que espera que se consolide el grupo UPR (Unidad de Prevención y Reacción) en Cáceres porque podrían "ir a Plasencia a trabajar todas las semanas y sería mucho más seguro".

La jefatura dice que se cubrirán los servicios

La Jefatura Superior de la Policía Nacional en Extremadura niega, sin embargo, que se vaya a producir una merma de efectivos durante el verano, pese a las vacaciones.

Según ha señalado, no se va a dar este año "ninguna situación extraordinaria" y se cumplirá la normativa de vacaciones, pero "nunca se va a quedar descubierto el servicio ni los ciudadanos", ha asegurado.

Climatización y obras pendientes en comisaría

Por otro lado, y, respecto a los problemas de climatización en la comisaría de Plasencia, se han solucionado temporalmente. Jupol ha explicado que se ha instalado un motor de grandes dimensiones, visible desde el exterior del recinto, con "potencia suficiente para dar climatización, pero es una solución a corto plazo", ha afirmado Gil.

Motor instalado para la climatización de la comisaría de la Policía Nacional en Plasencia. / Toni Gudiel

En cuanto a las obras previstas, se adjudicaron en abril por 2,4 millones y un plazo de ejecución de 13 meses, pero todavía no han empezado, lo que también ha criticado Jupol, que achaca a la falta de presupuestos en el Gobierno.

En opinión de Jupol, la necesidad de las obras obedece a una "falta de previsión de la Dirección General de la Policía" por diseñar comisarías en toda Extremadura "tipo invernadero, con cristales, lo que no tiene sentido en Extremadura, con máquinas de climatización de una calidad cuestionable y un mantenimiento que deja mucho que desear por falta de técnicos especialistas".