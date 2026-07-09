Los colectivos ciudadanos instan a presentar "cuantas más alegaciones mejor" a la planta de biometano en Plasencia.

Casi cien personas han asistido esta semana en Plasencia a un encuentro convocado por la federación vecinal Avepla y el MSU-Norte para hablar de la planta de biometano proyectada en la ciudad y decidir las acciones a tomar para mostrar su rechazo. La más prioritaria ahora es la presentación de alegaciones, por lo que han instado a presentar "cuantas más alegaciones mejor".

Por otro lado, han insistido en "la necesidad de organizarse en la Plataforma Placentina No a la Planta de Biometano" y en coordinarse con otras plataformas extremeñas porque no solo se oponen a la prevista en Plasencia sino también a cualquiera que se quiera instalar en Extremadura. "Ni en tu pueblo ni en el mío" es su lema.

Dónde presentar las alegaciones

Respecto a la presentación de alegaciones, los colectivos han explicado que se puede presentar en cualquiera de los registros públicos existentes, como el edificio múltiple de La Junta, situado en la avenida Dolores Ibárruri.

Un técnico de Ecologistas en Acción explicó de manera detallada durante el encuentro las alegaciones populares que pueden presentar los ciudadanos a título particular al proyecto placentino, que deben dirigirse a la Consejería de Industria, Energía, Ciencia y Territorio de la Junta de Extremadura.

Los convocantes de la reunión de rechazo a la planta de biometano en Plasencia. / CEDIDA

Qué se puede alegar

En concreto, pueden referirse a la necesidad de una motivación reforzada sobre la procedencia de la evaluación ambiental simplificada; la incorrecta calificación urbanística del uso pretendido en suelo no urbanizable de protección natural ecológica; la insuficiente evaluación del riesgo hidrogeológico y de afección a las aguas superficiales y subterráneas; la insuficiente evaluación de los riesgos, las emisiones y las medidas de seguridad del proyecto; la insuficiente evaluación del impacto odorífero y de la afección potencial sobre la población.

A este tipo de alegaciones se pueden incorporar otras sectoriales de afectación al comercio, hostelería, turismo, la movilidad... Al final, lo que deben solicitar a la Consejería es "que incorporen íntegramente las alegaciones al expediente administrativo y sean tenidas en consideración", así como "que se complete la evaluación ambiental del proyecto, requiriendo al promotor la ampliación y aclaración de aquellos aspectos insuficientemente justificados, en particular los relativos a la naturaleza de la actividad, la compatibilidad urbanística, los riesgos ambientales, las emisiones atmosféricas, las molestias por olores y la protección de la salud de la población".

La planta

Según el proyecto presentado a la Junta, la planta trataría 139.120 toneladas de residuos orgánicos al año y ocuparía casi 60.000 metros cuadrados en un terreno situado en la salida de Plasencia por la carretera de Montehermoso.

Los colectivos ciudadanos han destacado que es el tamaño "equivalente a seis campos de fútbol "a las puertas de Plasencia y con gran impacto en los pueblos cercanos" y, además, ha criticado que supondría "la utilización de decenas de camiones diarios para llevar todo tipo de residuos".

Asistentes a la reunión contra la planta de biometano en Plasencia. / CEDIDA

Por otro lado, numerosos asistentes expusieron que "los residuos utilizados para producir el gas en la macroplanta son purines y lodos procedentes de explotaciones ganaderas, que producirán graves problemas ambientales de contaminación del suelo y de los acuíferos, malos olores para Plasencia y los pueblos de la zona, sujetos a la intensidad y orientación de los vientos y depreciación del valor de los inmuebles de los placentinos y de las comarcas".

Otras peticiones

Otras demandas que se acordaron en la reunión fueron solicitar al ayuntamiento que facilite "toda la información propia y la que ha sido remitida por la Junta de Extremadura al consistorio, a efectos de promover y facilitar la participación de los ciudadanos".

También han apuntado la necesidad de organizarse en la Plataforma Placentina No a la Planta de Biometano y en coordinarse con otras plataformas extremeñas y, posteriormente, "organizar los actos de protesta que se estimen oportunos".

Esas fueron las decisiones tomadas en un encuentro al que asistieron representantes políticos municipales, entre ellos, los concejales Belinda Martín, Álvaro Astasio e Isa Blanco por el gobierno local y también Alfredo Moreno, Cristina Corral y Esther Sánchez (alcaldesa de San Gil), por el PSOE y Mavi Mata por Unidas Podemos.

A nivel social, participaron, además de Avepla y el MSU-Norte, Ecologistas en Acción, Altup, las plataformas ciudadanas de Oliva de Plasencia y Carcaboso, profesionales de la Universidad y agentes sociales y económicos.