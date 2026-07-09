Los controles que llegarán a Plasencia la próxima semana: alcohol, drogas y multas de hasta 1.000 euros.

Extremar la prudencia al volante debería ser un hábito diario, en aras de la seguridad vial de conductores y peatones. La Policía Local de Plasencia lleva a cabo durante el año numerosos controles para prevenir accidentes y, la próxima semana, reforzará los de alcohol y drogas dentro de la campaña especial de vigilancia de la Dirección General de Tráfico (DGT), integrada en la Operación Verano.

Dado el aumento de desplazamientos por estas fechas estivales, el dispositivo incluirá controles aleatorios en distintos puntos del municipio, con especial vigilancia durante el fin de semana. Las sanciones para quienes incumplan las normas pueden llegar a los 1.000 euros y a la retirada de seis puntos del carné.

Controles aleatorios durante una semana

La campaña tendrá lugar del 13 al 19 de julio y el alcalde de Plasencia, David Dóniga, ha defendido la importancia de la prevención en estas fechas.

"Nuestro objetivo prioritario es que los vecinos de Plasencia y quienes nos visitan disfruten del verano con total seguridad. Cero alcohol y cero drogas al volante no es solo un lema, es la única tasa segura. Apoyamos firmemente esta campaña de la DGT porque salvar vidas en nuestras calles y carreteras es una responsabilidad compartida que empieza en cada conductor", ha subrayado.

David Dóniga (centro), con Quijada (derecha) y el subinspector Gonzalo David. / Toni Gudiel

Más vigilancia en motos y fines de semana

Por su parte, el intendente de la Policía Local, José Antonio Quijada, ha explicado que los controles se establecerán en diferentes zonas del municipio; que la vigilancia se intensificará especialmente durante el fin de semana y prestará atención reforzada a las motocicletas.

"Estableceremos puntos de control aleatorios en diferentes zonas del municipio. Prestaremos una atención reforzada a las motocicletas y a los comportamientos de riesgo asociados a la conducción estival. No buscamos una finalidad recaudatoria, sino disuasoria; queremos que el conductor sepa que la Policía Local estará vigilante para evitar tragedias", ha señalado Quijada.

Las tasas permitidas

En cuanto al consumo de alcohol, la Policía Local ha querido destacar las tasas máximas permitidas. Así, los conductores en general no pueden superar los 0,25 miligramos por litro en aire espirado, equivalente a 0,5 gramos por litro en sangre.

Para conductores noveles y profesionales, el límite es de 0,15 miligramos por litro en aire espirado y, en el caso de menores de edad que conduzcan patinetes eléctricos, ciclomotores u otros vehículos, "la tasa permitida es cero".

Multas y retirada de puntos

Respecto a las sanciones administrativas por infringir estas normas, una tasa de entre 0,26 y 0,50 miligramos por litro en aire espirado supone una multa de 500 euros y la retirada de cuatro puntos del carné.

Si la tasa supera los 0,50 miligramos por litro, o si el conductor es reincidente, la sanción asciende a 1.000 euros y conlleva la pérdida de seis puntos, mientras que la presencia de drogas en el organismo también está castigada con 1.000 euros de multa y seis puntos menos.

Cuándo pasa a ser delito

El ayuntamiento también ha recalcado que conducir con una tasa superior a 0,60 miligramos por litro en aire espirado deja de ser una infracción administrativa y pasa a considerarse un delito contra la seguridad vial.

En estos casos, las penas pueden incluir prisión de 3 a 6 meses o multa de 6 a 12 meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por un tiempo superior a un año y hasta cuatro años.

Llamamiento a la prudencia

La Policía Local ha apuntado además que negarse a someterse a las pruebas de alcohol o drogas también está considerado delito y puede acarrear penas de prisión de seis meses a un año.

El Ayuntamiento de Plasencia y la Jefatura de la Policía Local han querido apelar a la "prudencia" y a la "responsabilidad ciudadana" para alcanzar el "objetivo de cero víctimas" durante esta campaña y el resto del periodo estival.