Cuatro detenidos por tráfico de drogas en Plasencia, que ocultaban en maceteros y arquetas de luz.

Agentes de la Policía Nacional, adscritos a la comisaría de Plasencia han llevado a cabo con éxito una nueva operación contra el tráfico de drogas, que se ha saldado con la detención de cuatro hombres, que escondían la droga en maceteros, arquetas de luz y uno de ellos, incluso, en su propio organismo, en el momento de ser detenido.

La llamada Operación Lago se inició en el mes de mayo y la asumió el grupo de estupefacientes de la comisaría placentina, que recibieron diferentes informaciones que apuntaban a la posible existencia de un hombre, que "estaría suministrando sustancias estupefacientes a otros vendedores de pequeña escala en la zona de Plasencia y alrededores".

Droga en el organismo de un detenido

Las primeras gestiones y vigilancias que realizaron los agentes les permitieron identificar plenamente al suministrador principal y el domicilio desde el que gestionaba las ventas de las distintas sustancias.

De esta forma, el pasado 21 de mayo, detuvieron a tres personas por un delito contra la salud pública, e incautaron 13´8 gramos de cocaína que ocultaba uno de los detenidos en su organismo y que "habrían adquirido al principal investigado".

Imagen de cocaína en roca incautada en la operación de la comisaría de Plasencia. / POLICÍA NACIONAL

El principal detenido, de Saucedilla

Así, continuaron con la investigación y, tras observar el modus operandi que utilizaban los detenidos se percataron de cómo "ocultaban las distintas sustancias fuera de su domicilio, en maceteros o arquetas de luz, siempre con el objetivo de dificultar las posibles acciones policiales".

Con todo, solicitaron autorización judicial para llevar a cabo un registro, el pasado 3 de julio, en un domicilio del municipio de Saucedilla, donde se intervinieron 348,64 gramos de cocaína; 8.550 euros en billetes fraccionados; una pistola simulada; cuatro vehículos de alta gama, joyas y varias básculas de precisión. En ese momento, detuvieron también al principal investigado por el mismo delito de tráfico de drogas.

Uno de los lugares donde ocultaban la droga los detenidos. / POLICÍA NACIONAL

Colaboración de Cáceres y Madrid

Este operativo, dirigido por el grupo local de Policía Judicial de Plasencia, ha contado con la colaboración del grupo de estupefacientes de la Comisaría Provincial de Cáceres, el GOIT (Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas) de Madrid y el Servicio de Vigilancia Aduanera de Cáceres.

Los detenidos son cuatro hombres de entre 43 y 66 años, con antecedentes y que ya han sido puestos a disposición judicial.