Plasencia, el octavo municipio de España con el alquiler más bajo.

Alquilar un piso en Plasencia costaba en junio un 2,5% más que hace un año, pero aun así, la capital del Jerte es una de las más baratas de toda España en el mercado del alquiler.

En concreto y según los datos del portal Inmobiliario Idealista, ocupa el puesto número 8 de las 25 ciudades con el precio del alquiler más bajo y, por encima, en el número 2, se sitúa únicamente otra ciudad extremeña de las estudiadas por el portal, Almendralejo.

Un 10% menos que la media regional

Respecto a los precios exactos, Idealista señala que el precio medio de un piso de alquiler en Plasencia es de 6,9 euros el metro cuadrado, 0,8 puntos por debajo del precio medio de la vivienda para alquilar en Extremadura, que sitúa en 7,7 euros el metro cuadrado, lo que supone un 10% menos.

Los precios en Almendralejo están ligeramente por debajo, con 6,5 euros el metro cuadrado, un 16% menos que el precio medio en la comunidad autónoma.

Las más baratas del país

Por encima de Plasencia, en cuanto a los alquileres más baratos del país, están Baeza, que ocupa el puesto número 1 (5,2 euros el metro cuadrado); Almendralejo, Úbeda, Lucena y Puertollano, con un precio de 6,5 euros; Almansa (6,6) y Linares(6,7).

Mérida es la tercera ciudad extremeña que también aparece en el listado de Idealista. Ocupa el puesto número 14 con un precio de 7,4 euros el metro cuadrado de la vivienda de alquiler, un 3,4% menos que la media regional.

Evolución de precios en Plasencia

Respecto a las variaciones de precios de las viviendas de alquiler en Plasencia, si bien ha aumentado con respecto a hace un año, ha bajado de mayo a junio un 0,3% y un 4% en el último trimestre.

Además, los precios están a 0,3 puntos de su máximo histórico, de 7,2 euros el metro cuadrado, que precisamente se ha producido este año, concretamente en el mes de marzo, según los datos de Idealista.

El problema, no obstante, es la escasa oferta con respecto a la demanda, según subrayan varias inmobiliarias consultadas.

Una imagen de una vivienda en venta en Plasencia. / Toni Gudiel

Precios de venta

En cuanto al mercado de venta de inmuebles, el portal señala que el precio medio de una vivienda en Plasencia lleva varios meses de alza y, actualmente, es de 1.215 euros el metro cuadrado.

Esto supone un 2,2% más que el mes de mayo y un 3,5% de aumento de los precios en el último trimestre, de marzo a junio. La evolución frente a junio de 2025 es todavía superior, de un 13,2%.

Como curiosidad, el máximo histórico del precio de venta en Plasencia fue de 1.285 euros el metro cuadrado y se alcanzó en abril de 2010.