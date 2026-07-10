Unas 60 consultas semanales se pierden en el centro de salud La Data de Plasencia por no asistir los pacientes.

¿Cuántas veces se pide una cita médica y, al final, se acaba no yendo a la consulta? En Plasencia, la Consejería de Salud y Atención a la Dependencia de la Junta de Extremadura ha hecho el cálculo en un centro de salud concreto, el de La Data, y el resultado ha sido que una media de 60 consultas se pierden a la semana por este motivo.

La Consejería ha subrayado que el elevado número de faltas de asistencia de pacientes sin anulación previas es uno de los factores que "condicionan históricamente la disponibilidad de citas en este centro", el que habitualmente acumula en Plasencia un mayor número de días de espera para ser atendidos.

Petición de responsabilidad a los pacientes

Precisamente, "a petición de los profesionales", se ha realizado un recuento de las citas a las que los pacientes no se han presentado en el SES en lo que va de año.

Dado el resultado, los sanitarios han pedido al SES que traslade "un mensaje de responsabilidad a la sociedad" porque la falta de asistencia sin avisar hace que no tengan cabida nuevos pacientes en las listas y los retrasos sean mayores.

Carteles de advertencia

De hecho, la Consejería ha destacado que esta no es una situación excepcional del centro de salud de La Data de Plasencia y ya, "en muchos centros, tienen colocados en las puertas de sus consultas las citas del día anterior en las que el paciente no acudió" para dejar constancia de cara al resto de pacientes.

De momento, esos carteles no están colocados en La Data, donde sí hay otros que advierten de la necesidad de acudir siempre con cita previa y de inscribirse en la admisión si se necesita una consulta de urgencia, "que no pueda esperar".

Todo para "no interrumpir la consulta del médico; no retrasar a los pacientes citados; poder dar a cada paciente el tiempo que necesite" y, en definitiva, "dar una asistencia de calidad".

Cartel en el centro de salud de La Data de Plasencia. / CEDIDA

Hasta 8 días de espera

Respecto a los tiempos para conseguir una cita en este centro de salud de Plasencia, la Consejería ha señalado que la demora es de 6 días "debido a dos bajas temporales de sus profesionales que coinciden con el periodo de vacaciones de la plantilla". No obstante, este periódico ha solicitado una cita y la demora ha sido de 8 días hábiles, sumado al fin de semana.

Por este motivo, Salud ha apuntado que, "desde el pasado 6 de julio, se han habilitado 26 citas adicionales diarias extra por la mañana" y también "se están realizando consultas extraordinarias de tarde".

Con todo, ha subrayado que "la asistencia sanitaria presencial está garantizada" y, "cuando no existe cita próxima con el profesional de referencia, los pacientes pueden ser atendidos en el primer hueco disponible del centro".

Cobertura superior al 80%

En cuanto a la asistencia sanitaria prevista para este verano en el hospital Virgen del Puerto, no está previsto el cierre de ninguna planta y "únicamente se llevarán a cabo actuaciones puntuales en Maternidad, sin impacto asistencial".

Salud ha querido subrayar que, durante el periodo estival, "el SES invertirá más de 16,5 millones de euros, lo que supone 2 millones de euros más respecto al año pasado. El aumento responde al incremento de personal estructural del SES, al que hay que cubrir sus vacaciones, y a la subida retributiva del personal del SES. Con ello se garantiza una cobertura similar a la del verano de 2025, superior al 80 %".

Según la Consejería, "este esfuerzo presupuestario y organizativo refleja el compromiso de esta administración con la estabilidad, la calidad asistencial y el fortalecimiento del sistema sanitario público, respetando el derecho a vacaciones y permisos del personal sanitario".

Garantizar la asistencia

El SES también ha apuntado que cuenta con un Plan de Verano que "permite garantizar la asistencia sanitaria durante todo el periodo estival".

También ha indicado que las contrataciones se realizan "durante todo el año, reforzándose en los meses estivales para planificar mejor las sustituciones. La plantilla del Servicio Extremeño de Salud cuenta con 1.167 profesionales más que al inicio de esta legislatura y, además, se han anunciado 48 nuevas plazas de médicos".