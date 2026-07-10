El alcalde de Plasencia muestra su "empatía y solidaridad" por el incendio en Almería

El trágico suceso ocurrido en Almería, con un importante incendio en la zona de Los Gallardos que ha dejado 11 personas fallecidas y al menos otras 19 personas desaparecidas ha llevado al Ayuntamiento de Plasencia a convocar de urgencia un minuto de silencio, a las 12.00 horas a las puertas del consistorio, para enviar sus condolencias y apoyo a las familias afectadas y todo el pueblo de Almería.

El alcalde, David Dóniga, ha querido "mostrar toda la solidaridad con Los Gallardos por el devastador incendio que están sufriendo". Además, ha lamentado las muertes y desapariciones.

El incendio de Los Gallardos, Almería, en imágenes. / Infoca

El incendio de Jarilla

El regidor ha apuntado que varios municipios del norte de Cáceres "ya lo sufrimos el año pasado", en alusión al incendio de Jarilla, que obligó a evacuar varias poblaciones y confinar a los vecinos de otras, aunque no se produjo ningún fallecimiento.

"Mostrar toda nuestra empatía con el pueblo de Almería", ha subrayado Dóniga.