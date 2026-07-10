La batalla contra las cucarachas y ratas en Plasencia: el ayuntamiento pide la colaboración ciudadana para atajarlas.

Quien más quien menos ha visto alguna cucaracha estos días por sus calles, e incluso alguna rata. Para acabar con ellas, el Ayuntamiento de Plasencia lleva a cabo durante todo el año una campaña de desratización y desinsectación en la red de alcantarillado. Actualmente, está finalizando la segunda fase, pero la nueva edil del área, Belinda Martín, ha pedido este viernes la colaboración de los ciudadanos para, en conjunto, acabar con los focos.

Martín ha instado a los propietarios de viviendas y administradores de fincas que tomen precauciones en casas y patios, pero también, que se cumplan los horarios para tirar la basura; se cierren las bolsas adecuadamente y no se depositen enseres en la calle sin previo aviso a la empresa de limpieza.

La segunda fase de la campaña

La programación municipal se divide en tres cuatrimestres y, a día de hoy, está finalizando el segundo, que comenzó el 25 de mayo y terminará el 24 de julio.

Así, ya se ha actuado en la mayoría de la ciudad y, este viernes, está previsto hacerlo en la zona de la avenida del Valle y La Isla. La próxima semana, de lunes a jueves, la desinsectación y desratización llegará a Dolores Ibárruri y Gabriel y Galán y, del viernes 17 al 24, se harán revisiones.

Belinda Martín, que ha explicado la campaña de desratización y desinsectación en Plasencia. / Toni Gudiel

Salen al exterior

Martín ha destacado que se ha actuado en todos los barrios y zonas de la ciudad "progresivamente" y ha lanzado un mensaje de "tranquilidad" a la población si ve más cucarachas o ratas porque, "cuando se actúa en el alcantarillado, buscan una vía de escape, salen, van a las casas y hay más en ciertos barrios".

No obstante, ha pedido a los ciudadanos que, si observan un foco, se pongan en contacto con el ayuntamiento porque "muchas veces es mejor actuar a la vez".

Precauciones y colaboración

En este sentido, la concejala ha querido pedir a la población que tome "precauciones" para "ir en conjunto" con el ayuntamiento y sus campañas. Lo ha comparado con los piojos al afirmar que, si unos padres actúan y otros no, "el foco continúa".

Así, ha señalado que en viviendas y comunidades hay que actuar con trampillas y los métodos que existen en el mercado y ha pedido "máxima precaución" para quienes tengan mascotas, de forma que eviten tener los recipientes con comida en el suelo permanentemente.

También ha apuntado que es importante "evitar el almacenamiento de enseres en los patios" porque pueden atraer a los insectos y, respecto a la basura, ha insistido en la necesidad de "cumplir los horarios" que, en verano son de 21.00 a 24.00 horas, y dejar las bolsas dentro de los contenedores y bien cerradas.

Implicación de todos

Martín ha subrayado que el ayuntamiento va a incidir en la finalización de la segunda fase y, "si se necesita alguna otra actuación, la vamos a hacer". Sin embargo, ha insistido en que "es muy importante la implicación de todos".

Para lograrlo, ha afirmado que no descarta realizar campañas de concienciación ni recurrir a las sanciones, aunque ha señalado que "no estamos para sancionar o recaudar", pero se trata de focos de infección y atracción de insectos y "hablamos de salud ambiental".

También ha apuntado que, para depositar enseres en la calle, hay un día concreto, los miércoles, y es aconsejable llamar primero a la empresa de limpieza, al teléfono 927 401855, para que sepan en qué punto se van a dejar y lo incluyan en su planificación.

El calendario de los barrios por los que se ha actuado y los próximos se puede encontrar en la web municipal, www.plasencia.es.