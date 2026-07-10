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Fepave cesa su actividad, al no estar registrada en la Junta, y se crea una nueva federación vecinal en Plasencia

Antonio Gil, que presidió Fepave durante dos legislaturas, estará ahora al frente de la federación Ciudad de Plasencia, que englobará a diez asociaciones

Fepave cesa su actividad, al no estar registrada en la Junta, y se crea una nueva federación vecinal en Plasencia.

Fepave cesa su actividad, al no estar registrada en la Junta, y se crea una nueva federación vecinal en Plasencia. / CEDIDA

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Raquel Rodríguez Muñoz

Raquel Rodríguez Muñoz

Plasencia

La Federación Placentina de Asociaciones de Vecinos, Fepave, lleva décadas representando a las asociaciones vecinales de Plasencia, hasta que, en 2021, seis de ellas decidieron separarse y crear una federación propia, Avepla. El que fuera presidente de Fepave durante dos legislaturas, Antonio Gil, ha explicado este viernes que las asociaciones que forman la Fepave han decidido que cese su actividad y crear una nueva, Federación Vecinal Ciudad de Plasencia.

El motivo, según ha explicado, es que Fepave, "no figura en el registro de la Junta de Extremadura desde hace 20 años, no constan las dos legislaturas que yo estuve de presidente y por eso nos echaron de la Cavex". En suma, no está registrada oficialmente a nivel regional.

Expulsión y presidente en funciones

En concreto, Gil ostentó la presidencia de esa federación de 2013 a 2017 y de 2017 a 2021 y fue en julio de 2024 cuando la Confederación de Asociaciones de Vecinos de Extremadura, Cavex, donde directivos de Fepave habían tenido también cargos, decidió expulsarla.

Antonio Gil, presidente de la Fepave, en una imagen de su primera legislatura.

Antonio Gil, presidente de la Fepave, en una imagen de su primera legislatura. / Toni Gudiel

En ese momento, su presidente, Ángel Marcos, señaló varias causas, como sentencias judiciales condenatorias contra dos presidentes de asociaciones vecinales integradas en Fepave y, por otro lado, que "tiene muy poca documentación en el registro de asociaciones de la Junta", dijo entonces.

Además, desde 2024, la federación contaba con un presidente en funciones, Agustín Benavente, que dimitió de su cargo ese año, pero ha seguido representando al colectivo en los actos institucionale (esta misma semana en el ayuntamiento), en principio, hasta la elección de una nueva directiva.

Nueva asociación

Es lo que habían decidido y, este jueves, ha tenido lugar una asamblea, en principio para llevar a cabo el cambio pero, finalmente, ante la ausencia de documentación y registro en la Junta de Extremadura, han decidido crear una nueva federación e iniciar los trámites para su regularización.

Según Antonio Gil, que ha sido nombrado presidente, formarán parte de esta nueva federación quienes ya estaban en Fepave y un nuevo miembro: Miralvalle, El Pilar, Río Jerte, San Juan, Guadalupe, Los Pinos, La Esperanza, San Lázaro, Vera-Elena y los vecinos de la carretera de Montehermoso.

El resto de la directiva lo formarán Dolores Marín, presidenta de San Juan, como vicepresidenta; José Luis Ventura, presidente de Vera-Elena, como secretario; Esperanza Lices, presidenta de La Esperanza, como tesorera y el resto de presidentes serán vocales.

Documentación y a trabajar

Gil ha explicado que, tras la celebración de la asamblea, se enviará toda la documentación a la Junta de Extremadura para hacer efectivo el registro.

Quieren hacerlo lo antes posible para, a continuación, "comenzar a trabajar por los barrios y que tengamos la misma actividad que antiguamente en la Fepave, que funcionábamos muy bien, y no nos quedemos atascados".

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En la otra federación, Avepla, están integradas nueve asociaciones: Ciudad Jardín, Intramuros, Los Monges, Rosal de Ayala, Gabriel y Galán, Los Mártires, El Berrocal, La Data y San Miguel.

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