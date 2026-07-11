La guía Michelin se 'rinde' al chef de Plasencia Ricardo Señorán: mejor Bib Gourmand de junio

En diciembre de 2018, Ricardo Señorán, chef placentino formado en la escuela de cocina de Plasencia, dependiente del ayuntamiento, abrió en Gijón el restaurante Farragua. Tan solo dos años después, la prestigiosa guía Michelin reconoció su cocina y su establecimiento con la distinción Bib Gourmand, que concede "a los restaurantes que ofrecen comidas completas a precios atractivos".

Además, los inspectores de la guía deciden, mes a mes, quién es el mejor Bib Gourmad de todos y, en el mes de junio, el elegido ha sido Farragua, o lo que es lo mismo, Ricardo Señorán.

Fusión de Extremadura y Asturias

Según ha destacado la guía Michelin, Farragua es "un local coqueto e íntimo, tipo bistró, con detalles artísticos de esos que te hacen sentir en un sitio especial".

Subraya también el buen equipo que hace con su mujer, Cristina Pérez, y su propuesta gastronómica, que define como "tradicional actualizada" y que "adquiere un carácter específico al fusionar los sabores, productos y recetas de Asturias y Extremadura, sus dos pilares emocionales, que convergen con acierto para crear un rumbo culinario sumamente personal y, en muchas ocasiones, hasta sorprendente".

El chef de Plasencia Ricardo Señorán, con su mujer. / Redes de Farragua

Bib Gourmand desde 2020

Al conocer que le habían dado el distintivo en 2020, Señorán afirmó: "Esto nos sabe a estrella, es lo que más se le parece y con solo dos años abiertos. Es un orgullo, brutal y llevar el nombre de Farragua... No sabes hasta qué punto me pone eso de feliz".

Afirmó también que era una oportunidad para aprovechar y así lo ha hecho en este tiempo. No ha bajado la guardia, al contrario, al juzgar por la distinción del mes de junio.

"Estamos muy orgullosos y felices de recibirlo en Farragua. Esto pertenece a todas las personas que me rodean, tanto en el restaurante como en mi vida. Esto es el resultado de la constancia, el trabajo y la ilusión que, con este reconocimiento, no hace más que reforzarlo", ha destacado Señorán en sus redes sociales.

El chef de Plasencia Ricardo Señorán. / CEDIDA

El proyecto Arrieros

Además, es una persona y un cocinero generoso y, hace unos años, decidió que quería "reunir a cocineros, productores y personas vinculadas con la comida y la bebida de la Ruta de la Plata". Con este propósito creó Arrieros, un proyecto que "homenajea a los arrieros que comerciaban por esta vía histórica (como por otras partes de España) transportando alimentos y mercancías" y que se materializa en unas jornadas gastronómicas con participación de cocineros de distintos puntos de España.

Precisamente, en 2025, Señorán quiso llevar la iniciativa a Plasencia con la organización de una cena solidaria en la que reunió a siete prestigiosos cocineros, algunos con estrella Michelin.

La experiencia en Plasencia

Tal fue el éxito que, en este 2026, repitió la idea, pero ampliando el servicio a comida y cena, con seis cocineros. Siempre hay uno de Plasencia, además de él y, en todos los casos, las entradas se han agotado nada más conocerse la cita gastronómica.

Ricardo Señorán ha destacado que la intención de Arrieros Plasencia es "pasar un buen rato alrededor de la buena mesa, en mi ciudad, que tanto amo, y que entre todos podamos ayudar un poquito".

Premio San Fulgencio

No cabe duda de que Señorán es profeta en su tierra. De hecho, el propio Ayuntamiento de Plasencia decidió otorgarle uno de sus premios San Fulgencio, el máximo galardón que concede la ciudad, en enero de 2025.

Fue a propuesta del entonces alcalde, Fernando Pizarro, que eligió al placentino "por ser un embajador de la excelencia culinaria, llevando consigo el nombre de Plasencia y su tradición gastronómica a los más altos niveles de la cocina nacional".

Señorán recibió el premio emocionado: "Amo, respeto y defiendo mi cultura placentina y extremeña por todos los lugares a los que mi vida me lleva. Es base de inspiración de mi trabajo y me hace muy feliz sentirme partícipe de ella. Me gusta mucho hacer patria de Plasencia desde la otra ciudad de mi corazón, Xixón, que con tanto cariño y respeto me acoge, para mí las dos mejores ciudades del mundo", subrayó en sus redes sociales.