La Isla, el oasis de Plasencia donde refrescarse, hacer deporte y pasar el día a cualquier hora

El verano se vive de otra manera en el parque de La Isla de Plasencia. Mientras el calor aprieta en las calles, este gran espacio verde junto al río Jerte, el mayor de la ciudad, con unas diez hectáreas, permite hacer cualquier tipo de deporte, leer, comer al aire libre o darse un baño con una temperatura más llevadera.

La actividad cambia conforme avanza la jornada y es posible para todas las edades. Así, por la mañana, predominan quienes salen a entrenar, pasear o simplemente meter los pies en el canal y, ya después de comer, el recinto se convierte en punto de encuentro de bañistas, familias y grupos de jóvenes. Es la playa de los placentinos

Los usos históricos

La Isla está formada por la desviación artificial de uno de los ramales del Jerte a su paso por Plasencia, según explica la cronista oficial de la ciudad, Esther Sánchez Calle e, históricamente, fue un bien municipal que el concejo utilizaba para obtener ingresos con los que afrontar gastos públicos. Según apunta Sánchez, sus pastos se arrendaban, aunque el paraje tuvo también funciones recreativas, deportivas y sociales.

En el siglo XVI, Luis de Toro ya la describió como un lugar frecuentado al atardecer por numerosos jóvenes y nobles que acudían a ejercitar sus caballos. También destacaba la protección de sus árboles, "fresnos y chopos" donde se podían evitar "muy a gusto" los rigores del sol.

Por otro lado, un acuerdo municipal de 1749 se refería a La Isla como espacio para "la diversión" de los placentinos y recordaba las visitas de Felipe V en 1704 y 1710 con "su real comitiva". Otro manuscrito, de 1767, menciona incluso la celebración de una corrida de toros.

De las lavanderas al ocio actual

Esther Sánchez recoge también en su libro Arca de tres llaves II otros usos, como la instrucción militar, el aprovechamiento de los pastos y el trabajo de las lavanderas, que acudían al río antes de que el agua corriente comenzara a instalarse en las casas de las familias más pudientes, en 1914.

Aquellas actividades dieron paso a un parque abierto y gratuito que utilizan personas de todas las generaciones. Su carácter popular se ha mantenido a lo largo de los siglos, aunque las formas de disfrutarlo hayan cambiado.

Las mañanas, para el deporte

Así, actualmente, a primera hora del día predominan quienes caminan a paso ligero, corren, montan en bicicleta o utilizan los aparatos de calistenia y de ejercicio para mayores. También acuden grupos que practican ejercicio al aire libre, clases de gimnasia, e incluso petanca.

El recinto dispone además de espacios para jugar al fútbol, al baloncesto y al tenis de mesa. "Me gusta más la naturaleza que ir a un gimnasio", explica uno de los usuarios que acude a hacer ejercicio.

Un microclima en la ciudad

La vegetación, la cercanía del agua y los aspersores que funcionan durante la mañana crean unas condiciones diferentes a las de otros puntos de Plasencia. "La Isla es un microclima porque baja dos o tres grados la temperatura", señala una persona que frecuenta el parque.

Esa sensación de frescor permite también sentarse a leer, descansar bajo los árboles o acercarse al canal para meter los pies en el agua. "Hay tanto espacio que puedes sentarte en cualquier parte tranquilamente", apunta otro usuario.

La playa de los placentinos

Después de comer, empiezan a llegar la mayoría de los bañistas y las familias. El canal de baños convierte La Isla en la particular playa urbana de Plasencia, donde muchos pasan la tarde con sus propias sillas, mesas y comida.

"Preferimos el río antes que la piscina, es más natural y los niños juegan tranquilamente", comenta una familia. El entorno cuenta también con dos zonas de columpios, merenderos y las instalaciones de la escuela de piragüismo.

Tardes de convivencia

A medida que va cayendo la tarde, el parque gana ambiente. Los jóvenes se reúnen para charlar o escuchar música bajo los árboles, mientras niños y adolescentes utilizan las zonas de skate y parkour habilitadas por el ayuntamiento.

También hay quienes juegan a las cartas, e incluso el grupo de batucada de Plasencia acude varios días a la semana para realizar sus ensayos. La amplitud del recinto permite que todas estas actividades convivan sin apenas interferencias.

Hostelería sin salir del parque

Además, la oferta se completa este año con dos establecimientos hosteleros, que se echaron de menos el verano pasado. Por un lado, el kiosco redondo, situado junto al acceso más próximo al puente Nuevo, que gestiona José Luis Vidal y ha renovado por completo, creando un ambiente que ya ha enganchado a muchos placentinos. Lo ha bautizado como La Orillita.

Por otro lado, en el centro del parque se encuentra el restaurante regentado por Lidia Mejía. Ambos permiten comer, cenar o tomar una cerveza, un refresco o un helado sin abandonar La Isla.

Un parque para todo el día

En definitiva, con piscina natural gratuita, amplias zonas de sombra, instalaciones deportivas, merenderos -renovados por el ayuntamiento, como bancos y papeleras- y dos amplias zonas para aparcamientos, La Isla concentra buena parte de la vida del verano placentino, sobre todo cuando suben en exceso las temperaturas.

Por la mañana, funciona como gimnasio al aire libre; por la tarde, como playa, merendero y punto de reunión. Todo con la ventaja de que, cuando aprieta el calor, es posible encontrar refugio junto al agua de forma natural y sin salir de Plasencia.