Un dermatólogo examinará gratis los lunares de los bañistas en Plasencia.

Tomar el sol sin protección es un gran enemigo de la piel y, en especial, de los lunares. El Ayuntamiento de Plasencia y la delegación placentina de la Asociación Oncológica Extremeña (AOEx) se han unido para facilitar a todas las personas con lunares una revisión gratuita de lunares, de la mano de un dermatólogo, el doctor Fernando de Manueles.

Será este martes, en horario de siete a ocho de la tarde, en la piscina municipal. Además, a partir de las seis, voluntarias de la AOEx estarán en el recinto y repartirán material para protegerse del sol.

Campaña para concienciar

Según ha anunciado este lunes el ayuntamiento, todo forma parte de una campaña especial de protección solar y el objetivo es "concienciar a la ciudadanía sobre los riesgos de la exposición al sol sin la protección adecuada, señalada como la principal causa del cáncer de piel".

La revisión gratuita de lunares "correrá a cargo del reconocido dermatólogo Fernando de Manueles, quien examinará de forma altruista a todos aquellos asistentes interesados en revisar el estado de sus lunares o resolver dudas sobre manchas cutáneas".

Cartel de la campaña de protección solar en Plasencia. / AYUNTAMIENTO DE PLASENCIA

Material de protección

Además, de seis a ocho, los voluntarios de la Asociación Oncológica Extremeña repartirán viseras para protegerse del sol y muestras gratuitas de cremas de alta protección, donadas "gracias a la colaboración solidaria de la Farmacia Miralvalle, la Farmacia de Mayte y los laboratorios La Roche Posay".

Milagros Ovejero, delegada de AOEX, ha hecho un llamamiento a la participación de los placentinos. "Invitamos a todo el mundo a participar en nuestra campaña. Es una iniciativa pensada para disfrutar y cuidar a todas las familias. El sol da vida, pero la prevención cuida nuestro futuro. Os esperamos mañana por la tarde en la piscina municipal".

Vida saludable y prevención

Por su parte, el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Plasencia, Alberto Belloso, ha querido poner en valor la colaboración con la asociación. "Queremos agradecer profundamente a AOEX, al doctor De Manueles y a las farmacias colaboradoras su implicación para traer esta campaña a nuestras instalaciones. Desde la concejalía de Deportes creemos que el deporte y la vida saludable deben ir siempre de la mano de la prevención médica. Nuestras piscinas son un espacio de ocio magnífico en verano, pero queremos que los placentinos las disfruten de forma completamente segura. Actuar a tiempo puede salvar vidas, por lo que animamos a todos los usuarios a acercarse y revisar su piel."

Los organizadores han destacado que la actividad es "completamente libre y gratuita" para los usuarios que se encuentren en las instalaciones y han subrayado el lema de este año: ¡Actuar a tiempo puede salvar tu vida!