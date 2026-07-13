Dos proyectos quedan a expensas de financiación en Plasencia al acabar el Plan de Sostenibilidad Turística.

El Ayuntamiento de Plasencia no ha podido adjudicar, de momento, dos proyectos al haber finalizado el plazo de ejecución y justificación del plan en el que se habían incluido para financiarlos. Ambos formaban parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino y estaban financiados con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea, Next Generation EU. Por lo tanto, han quedado a expensas de conseguir una nueva financiación.

Se trata del lote 1 de los sistemas de control de accesos al centro de la ciudad y de carpas y banderas para el mercado. La junta de gobierno ha acordado dejar ambos temas sobre la mesa "demorando el acto administrativo de adjudicación del contrato hasta acreditar la existencia de crédito presupuestario suficiente".

Las pilonas

En concreto, el proyecto de sistemas de control incluye la instalación de bolardos, cámaras de lectura de matrículas y la obra civil necesaria para poner en funcionamiento todo el sistema.

Según el pliego de la licitación, la empresa adjudicataria deberá encargarse también de los elementos tecnológicos, la alimentación eléctrica y los trabajos necesarios para implantar el control de acceso en los puntos definidos por el ayuntamiento.

Este lote cuenta con un valor estimado de 52.552,64 euros y un presupuesto de licitación de 63.588,70 euros, IVA incluido y el plazo previsto para ejecutar los trabajos es de diez semanas.

En marzo pasado, el ayuntamiento sacó a licitación por segunda vez las pilonas y cámaras de vigilancia en el centro al haber quedado desierto el concurso la primera vez.

Las carpas para el mercado

Por otro lado, el segundo proyecto afectado es el de suministro de carpas y banderas para el mercado de la ciudad. La licitación contempla la adquisición de estructuras y elementos textiles destinados a mejorar la imagen, la protección y la organización del mercado.

El contrato cuenta con un valor estimado de 35.710 euros, sin impuestos, y un presupuesto base de licitación de 43.210,10 euros, IVA incluido, mientras que el plazo previsto para completar el suministro es de dos meses.

Nuevos medios de financiación

Según ha explicado el gobierno local, ambos proyectos se iban a financiar dentro del Plan de Sostenibilidad Turística, pero terminó el plazo para ejecutar y justificar los proyectos, por lo que han quedado temporalmente sin financiación.

Por eso, la junta de gobierno ha acordado dejar sobre la mesa la adjudicación hasta ver con qué se pueden financiar, si con fondos del plan europeo EDIL o fondos municipales.

El ayuntamiento acogerá una reunión esta misma semana para abordar este asunto y el gobierno local ha indicado que la respuesta será rápida, por lo que el retraso en la adjudicación no se demorará mucho tiempo.

Una imagen de la plaza de abastos de Plasencia. / Toni Gudiel

La devolución de ayuda para la plaza de abastos

Por otro lado, la junta de gobierno ha aprobado también devolver 183.005,93 euros a la Junta de Extremadura, correspondientes a una subvención autonómica concedida para la rehabilitación comercial del mercado de abastos. De esa cantidad, 171.050 euros corresponden al importe principal de la ayuda y 11.955,93 euros a intereses de demora.

La subvención había sido concedida por la Junta de Extremadura en 2024, pero el ayuntamiento acordó renunciar a ella en abril de 2026 al no poder ejecutar las obras a tiempo, a pesar de que la administración regional concedió una ampliación de plazo, hasta el 30 de junio pasado. .

Los intereses se han calculado por el periodo transcurrido entre el 3 de octubre de 2024, fecha en la que se abonó la subvención, y el 22 de junio de 2026, cuando se acordó el reintegro. En total han sido 628 días, lo que ha elevado el importe de los intereses a 11.955,93 euros.