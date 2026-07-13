La semifinal de España en el Mundial de fútbol, en Plasencia en pantalla gigante

La progresión de España en el Mundial de fútbol la ha llevado a semifinales. Hasta ahora, los placentinos han podido ver los partidos en sus casas, o bien en diversos bares de la ciudad donde se ha concentrado un buen número de personas para disfrutar de los éxitos de la selección en grupo, junto a familiares o amigos.

Dado el avance del equipo, el Ayuntamiento de Plasencia ha anunciado que el partido de este martes, a partir de las 21.00 horas, el encuentro que disputará España con Francia, se podrá ver en pantalla gigante.

En la plaza de San Martín

El escenario elegido para la instalación de esta pantalla será la plaza de San Martín, de acceso desde la plaza Mayor y que también se utiliza en ocasiones como La Noche Abierta para celebrar conciertos.

Se trata de una zona con residentes y apartamentos turísticos y el ayuntamiento considera que es el mejor emplazamiento para disfrutar del partido.

El acceso a la plaza será gratuito y contará con vigilancia policial para garantizar la seguridad de los asistentes.

Pantalla gigante en el concierto de Taburete

Esta será la segunda pantalla gigante que se instalará en Plasencia para ver un partido de la selección en el Mundial. El pasado viernes, para el partido de cuartos de final, se colocó en la Torre Lucía, donde el grupo madrileño Taburete iba a dar un concierto.

La coincidencia del partido con la actuación musical llevó a retrasar esta última y a instalar la pantalla para que los asistentes pudieran ver a la selección antes de escuchar al grupo.

4.000 personas en la Torre Lucía

El gobierno local ha destacado que el concierto logró completar el aforo máximo previsto, de 4.000 personas, por lo que el festival Esencial se ha "consolidado como un éxito de convocatoria, en una jornada que combinó la expectación deportiva y la música en directo".

Concierto del grupo Taburete, en la Torre Lucía de Plasencia. / AYUNTAMIENTO DE PLASENCIA

Así, "la programación en el espacio de la Torre Lucía comenzó de manera anticipada con la instalación de pantalla gigante para la retransmisión del partido de fútbol entre las selecciones de España y Bélgica. Tras certificarse el triunfo del conjunto español, dio inicio la actuación de la banda madrileña, que ofreció su repertorio ante un público que mantuvo una alta participación durante toda la puesta en escena".

El alcalde de Plasencia, David Dóniga, ha, valorando "de forma positiva" tanto la respuesta del público como la organización. "Queremos agradecer formalmente al grupo Taburete su profesionalidad y la entrega demostrada sobre el escenario de la Torre Lucía. Fue una noche muy significativa para el calendario cultural de Plasencia".

Sin incidentes y buena coordinación

Además, Dóniga ha resaltado la ausencia de incidentes. "El comportamiento del público ha sido impecable tanto durante la emisión del partido de fútbol como en el posterior concierto, demostrado un civismo ejemplar, permitiendo que la celebración se desarrollara con total normalidad y seguridad".

También ha querido agradecer a los servicios municipales implicados en la celebración “por su buena coordinación” para contribuir al éxito de la iniciativa.

Para el ayuntamiento, la Torre Lucía se ha consolidado como "como uno de los principales espacios al aire libre de la ciudad para la celebración de eventos culturales y de ocio haciéndolos compatibles con el descanso de los vecinos".