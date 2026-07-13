Vox carga contra la nueva planta fotovoltaica de Plasencia: "Dejará una cantidad irrisoria"

La semana pasada, el alcalde de Plasencia, David Dóniga, y la concejala de Empresa, Belinda Martín, anunciaron un nuevo proyecto en la ciudad, una planta fotovoltaica, que ya tiene el visto bueno ambiental de la Junta de Extremadura y dejará en las arcas municipales un total de 8,2 millones de euros en impuestos a lo largo de sus 35 años de vida útil.

El proyecto no ha gustado al concejal de Vox en el ayuntamiento, Álvaro Sánchez-Ocaña, que ha criticado el proyecto y su "gestión" por parte del ayuntamiento.

Empleo "coyuntural"

Por un lado, el concejal ha aludido al "nuevo gobierno bicéfalo formado por Belinda Martín y David Dóniga" para censurar que el dinero que dejará el proyecto en el ayuntamiento será "una cantidad a todas luces irrisoria". En concreto, 3 millones de euros el primer año y otros 5,2 millones a lo largo de los 34 siguientes, unos 152.000 euros anuales.

"De nada nos valen proyectos que solo dejarán empleo coyuntural, mientras los autónomos, las pymes y los jóvenes placentinos tienen que cerrar sus negocios o abandonar la ciudad frente a un comercio y una economía en extinción", ha afirmado.

Respecto al empleo, Dóniga ha explicado que se crearán 300 trabajos directos durante la construcción de la planta y 6 empleos para el tiempo en el que esté en funcionamiento.

Dóniga y Martín, anunciando la nueva planta fotovoltaica en Plasencia. / Toni Gudiel

Marketing y rentabilidad electoral

Además, ha subrayado que "frente a la ausencia de respuestas o un proyecto serio de ciudad, ausente los últimos 15 años, los placentinos debemos contentarnos con macroproyectos que responden al marketing político y la rentabilidad electoral, y a la cultura de la inauguración por ver quién será el sucesor de Pizarro de cara a las municipales de mayo de 2027".

Por otro lado, el edil ha censurado la gestión del proyecto al afirmar que ha existido "una opacidad en el equipo de Gobierno que deja en entredicho su talante negociador con los grupos de la oposición".

Con todo, Vox ha pedido "más asfalto en la calle, mejor iluminación y menos proyectos electoralistas. Que lo urgente no quite tiempo a lo importante".

Sobre el proyecto

Con una inversión de 50 millones de euros, la planta fotovoltaica, Las Cruces I, se extenderá a lo largo de 149 hectáreas del término municipal de Plasencia, ubicadas en parcelas del polígono 41, y contará con 94.600 paneles solares.

Según la autorización ambiental, el proyecto contempla una planta distribuida en cuatro recintos, con un vallado perimetral total de 12.326,13 metros y 4.718 metros de viales interiores. También prevé dos accesos desde la EX-370, que conecta Plasencia y Pozuelo de Zarzón, utilizando caminos públicos ya existentes, sin actuaciones adicionales de adecuación ni permutas.

A su vez, generará 165,85 GW (gigavatios) hora al año, el equivalente al suministro de 47.500 hogares anualmente, y evitará la emisión de 156 toneladas de CO₂ al año.