Dóniga habla de "día histórico" y el MSU-Norte pide "máxima agilidad" en las obras de Martín Palomino en Plasencia

La autorización de la contratación de las obras de humanización de las avenidas Martín Palomino y España de Plasencia por parte del Consejo de Gobierno de la Junta ya ha provocado las primeras reacciones públicas, entre ellas la del alcalde de Plasencia, David Dóniga, y la del colectivo social MSU-Norte.

El regidor ha hablado de "día histórico" y ha incidido en el "papel crucial que ha tenido la administración regional para desbloquear esta situación". Por su parte, el MSU-Norte ha coincidido en que se trata de una "buena noticia", pero acto seguido ha reclamado "máxima celeridad" en las obras.

Las palabras de Dóniga

El alcalde del Ayuntamiento de Plasencia ha señalado que, "proyectos anteriores y promesas incumplidas se fueron sucediendo en el tiempo sin llegar a materializarse, dejando a los placentinos con una entrada de la ciudad degradada e impropia de la importancia socioeconómica de Plasencia".

Por eso, tras el anuncio regional de autorizar las obras, por valor de 15,5 millones de euros, ha subrayado que "hoy es un día histórico para Plasencia y para todos los placentinos. La humanización de la avenida de Martín Palomino y de la avenida de España no es una simple reforma de asfalto y acerado; es la transformación definitiva de nuestra principal arteria, un cambio de paradigma que llevábamos décadas reclamando y que por fin va a ser una realidad tangible".

Dóniga ha querido incidir en el "papel crucial que ha tenido la administración regional para desbloquear esta situación". En su opinión, "este logro es el resultado de un compromiso real y de una voluntad política firme. Quiero dar las gracias de manera muy especial a la presidenta María Guardiola. Su gobierno ha demostrado con hechos, y no con palabras vacías, que cree en Plasencia. Donde antes solo encontrábamos promesas que se esfumaban, hoy tenemos un presupuesto real de 15,5 millones de euros y un plazo de ejecución garantizado".

La financiación del Estado

Cabe señalar que el Consejo de Ministros aprobó el pasado diciembre un Real Decreto por el que se regulaba la concesión directa de la subvención a la administración regional para la "adecuación, mejora y acondicionamiento de la carretera N-630A a su paso por Plasencia", es decir, para la obra de Martín Palomino y avenida de España.

El montante fue de 500.000 euros para 2025 y 5,5 millones para 2026, que se sumaban al millón de euros ya concedido por el Ministerio de Transportes a la Junta, que se repartió también en dos anualidades: 500.000 euros en 2022 y otros 500.000 euros en 2023.

De esta forma, el montante global de las subvenciones del Estado para las obras han ascendido a 7 millones de euros,

El MSU-Norte, buena noticia

Por lo que respecta a la reacción del MSU-Norte, ha subrayado este martes: "Por fin tenemos una buena noticia y vemos cumplida la demanda histórica del MSU-Norte de la licitación de las obras de acondicionamiento de Martín Palomino y Avenida de España en Plasencia".

Reunión del MSU-Norte, vecinos y empresarios sobre Martín Palomino en Plasencia. / Toni Gudiel

Su portavoz, Francisco Martín, ha hecho hincapié en las múltiples gestiones realizadas hasta ahora por el colectivo y la presentación de 17 alegaciones junto con Altup y Plasencia ConVIDA. Sin embargo, "vimos con gran preocupación cómo la Junta no estimó la propuesta de eliminar el muro vegetal de un metro de ancho en la mediana de Martín Palomino. Habíamos propuesto que las medianas fuera rebasables, siendo construidas mediante adoquines o bordillos remontables y con ello mejorar la movilidad, además de otras propuestas de arbolado, ampliación del acerado peatonal, cuantificación de los aparcamientos por tramos etc."

Primavera de 2028

Martín también ha apuntado que Martín Palomino fue "una de las 10 propuestas que el MSU-Norte presentó este año a los cuatro Grupos Parlamentarios para los Presupuestos de Extremadura de 2026".

Con todo, el colectivo ha hecho hincapié en su reclamación de que la obra se ejecute "con máxima agilidad, iniciando las obras este otoño de 2026 y finalizando en primavera de 2028, pues es una vía esencial para conectar la ciudad y las comarcas, para la actividad industrial, el empleo y el turismo al estar en ella varios hoteles y servicios de hostelería".

Tras la autorización del Consejo de Gobierno, llegará la licitación y adjudicación. La empresa que gane la contratación tendrá un plazo de 18 meses para desarrollar las obras.