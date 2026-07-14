La Junta da luz verde a la licitación de las obras de Martín Palomino de Plasencia por 15,5 millones de euros

La Junta de Extremadura ha dado este martes un paso vital para el proyecto que más tiempo llevan esperando los placentinos, la adecuación de las avenidas de Martín Palomino y España.

El Consejo de Gobierno ha dado luz verde a la contratación de las obras de humanización de ambas vías, que saldrán con un precio base de licitación de 15.527.641 euros. La financiación correrá a cargo del Estado y la Junta de Extremadura, a partes iguales.

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Reivindicación histórica

La portavoz del gobierno regional, Elena Manzano, ha anunciado los acuerdos del Consejo de Gobierno y, sobre Martín Palomino, ha destacado: "Hoy damos respuesta a una reivindicación histórica de los vecinos de Plasencia con una inversión de más de 15,5 millones de euros para remodelar la avenida Martín Palomino, una arteria clave para la ciudad, y para solucionar los problemas de tráfico que genera".

Manzano ha subrayado que el proyecto contempla la "transformación integral" del tramo urbano de la N-630 a su paso por Plasencia e incluye la construcción de nuevas glorietas, carriles bici y zonas ajardinadas, además de la renovación de las aceras y la modernización de las redes de abastecimiento, abastecimiento y alumbrado".

Plazo de ejecución de 18 meses

Una vez que el Consejo de Gobierno ha aprobado la contratación de las obras, saldrán a licitación y la Junta espera que, una vez adjudicadas, puedan comenzar "cuanto antes".

Para eso, Manzano ha señalado que la administración regional intentará "ir agilizando trámites" para que los trabajos se inicien "lo antes posible".

16,7 millones en presupuestos en cuatro años

A nivel presupuestario, las cuentas de la Juntan han distribuido el proyecto en cuatro ejercicios, hasta 2029 y se reparte de la siguiente manera: 720.514 euros en 2026, 8.374.165 en 2027, 7.616.640 en 2028 y 22.986 en 2029. En conjunto, asciende a 16.734.305 euros.

Manzano ha hecho hincapié en que las obras "van a tener un impacto positivo en la ciudad y sus desplazamientos, tanto si se producen en coche como si se hacen a pie. Por un lado, se va a descongestionar el centro de la localidad; se va a aumentar la fluidez del tráfico y la seguridad vial y a mejorar la conexión a ambos lados del río. Por otro lado, se va a humanizar la travesía", con lo que "las obras van a hacer la zona mucho más accesible y transitable para los peatones y los ciclistas".

En definitiva, "este eje se va a integrar plenamente en el núcleo urbano de Plasencia. Por fin, tras muchos años de espera, va a estar a la altura de una zona vital para la movilidad y la actividad económica del municipio, y no solo del municipio, sino de todo el norte extremeño, dando así respuesta a una demanda histórica de los vecinos de Plasencia, que llevan más de 30 años pidiendo la reforma de esta arteria clave de la ciudad, una reclamación que nunca antes ha sido atendida por un gobierno regional ni tampoco lo ha sido por un gobierno nacional. Con medidas como esta, desde la Junta seguimos apostando por un modelo de ciudad más moderno ordenado y sostenible".

Tráfico en la avenida Martín Palomino de Plasencia. / Toni Gudiel

Proyecto aprobado desde marzo de 2025

El proyecto de humanización de las avenidas lo aprobó definitivamente la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda de la Junta de Extremadura en marzo de 2025.

Así se publicó en el Diario Oficial de Extremadura, después de que hubieran transcurrido 8 meses desde la aprobación provisional. Entre medias, tuvo lugar el periodo de alegaciones y se da la circunstancia de que, aunque es un proyecto muy esperado en Plasencia, el proyecto, tal y como se ha diseñado, no ha gustado a la mayoría de los empresarios instalados en Martín Palomino.

Alegaciones de los empresarios y vecinos

Empresarios y vecinos de la zona alegaron afirmando que el proyecto no se ajusta al PGM de Plasencia, como responde la propia administración en sus alegaciones. En el escrito de respuesta señala que "el proyecto no ha podido seguir escrupulosamente el PGM del municipio, aunque sí su filosofía principal, ya que algunos de los elementos de trazado contemplados por el mismo no cumple con la normativa vigente".

Empresarios y vecinos, unidos en su rechazo al proyecto de Martín Palomino de Plasencia. / Toni Gudiel

Así, en el proyecto se ha eliminado una rotonda prevista en el PGM; se ha desplazado de su centro otra y se ha incluido una nueva glorieta no recogida en el plan. De esta forma, quienes alegaron señalaban que, para realizar cualquier actuación no incluida en el PGM, es necesario aprobar una modificación puntual.

La Asociación de empresarios y residentes de las avenidas de España y Martín Palomino de Plasencia es quien ha manifestado su "unánime rechazo", aunque sus alegaciones fueron rechazadas y la tramitación del proyecto continuó su curso.

Posteriormente, el Estado transfirió su parte de financiación a la Junta y se ha tenido que esperar a la formación de un nuevo gobierno regional tras las elecciones anticipadas y a la aprobación del presupuesto para poder dar luz verde a la licitación de las obras.