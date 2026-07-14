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Operación contra el tráfico de drogas

La Policía Nacional frustra la creación de un laboratorio de cocaína en Plasencia

Ha detenido a un hombre de 44 años, sin antecedentes, al interceptarlo cuando intentaba huir en un vehículo

La Policía Nacional frustra la creación de un laboratorio de cocaína en Plasencia.

La Policía Nacional frustra la creación de un laboratorio de cocaína en Plasencia. / POLICÍA NACIONAL

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Raquel Rodríguez Muñoz

Raquel Rodríguez Muñoz

Plasencia

Agentes de la Policía Nacional de la comisaría de Plasencia han frustrado la creación de un laboratorio de cocaína en la ciudad. El Grupo Operativo de la comisaría ha conseguido detener a un hombre, el presunto promotor de este laboratorio, que ya se encuentra en prisión tras haber pasado a disposición judicial.

La Jefatura Superior de la Policía Nacional en Extremadura ha señalado que la detención del hombre, por un presunto delito contra la salud pública, concretamente por tenencia de útiles destinados al tráfico de drogas, se produjo la tarde del pasado 8 de julio, tras intensas labores de vigilancia y seguimiento y después de interceptarle con varios vehículos cuando intentó huir. También se le acusa, por tanto, de desobediencia grave.

La investigación

Según la información policial, la investigación se inició tras recibir el Grupo Operativo de la Policía Nacional de Plasencia la información de que una persona de la ciudad "proyectaba la instalación de un laboratorio dedicado a la manipulación y preparación de cocaína" en Plasencia.

Desde ese momento, comenzaron numerosas gestiones para esclarecer los hechos e identificar al presunto responsable, con un exhaustivo seguimiento y vigilancias.

Un molde para la frustrada marca de la droga, hallado por la Policía Nacional de Plasencia.

Un molde para la frustrada marca de la droga, hallado por la Policía Nacional de Plasencia. / POLICÍA NACIONAL

La detención

De esta forma, los agentes observaron que el investigado se desplazó el 8 de julio fuera de la comunidad autónoma y decidieron establecer un dispositivo de control policial en la carretera de Malpartida hacia Plasencia.

Allí permanecieron a la espera de su regreso, momento en el que le dieron el alto policial, pero el hombre "hizo caso omiso, intentando huir", aunque fue bloqueado e interceptado finalmente por dos vehículos policiales.

Los objetos intervenidos

En el registro del vehículo, la policía halló numerosos utensilios, materiales y equipamiento necesarios para la instalación y puesta en funcionamiento de un laboratorio destinado a la manipulación y preparación de sustancia estupefaciente, "supuestamente, para su posterior venta y distribución".

Entre ellos, productos químicos, ollas para la cocción, papel y microondas para el secado, moldes, gatos mecánicos para el prensado, cintas para el envasado y un molde para el troquelado de su propia marca. "Todos los moldes intervenidos dieron positivo al reactivo de cocaína".

Detenido y a prisión

Por todo ello, los agentes procedieron a detener al hombre como presunto responsable de un delito contra la salud pública, concretamente por la tenencia de útiles destinados al tráfico de drogas, así como por un delito de desobediencia grave, al intentar eludir la actuación policial durante el control.

Noticias relacionadas y más

El detenido es un hombre de 44 años que no tiene antecedentes penales. Fue trasladado a la comisaría de Plasencia y, después de las diligencias habituales, fue puesto a disposición judicial, que decretó su ingreso en prisión.

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