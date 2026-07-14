El servicio de hospitalización a domicilio de Plasencia, suspendido durante el verano.

El área de salud de Plasencia puso en marcha en abril un nuevo proyecto de Hospitalización a Domicilio, un recurso que atendía entonces a pacientes en la zona urbana de la ciudad y que nació con la previsión de ampliar más adelante, tanto su ámbito de actuación como los criterios de inclusión, según manifestó la Junta de Extremadura. Ahora, sin embargo, se encuentra paralizado.

El PSOE ha criticado públicamente esta suspensión del nuevo servicio que, según ha afirmado, ha comunicado la Gerencia para el periodo comprendido entre "el 1 de julio y el 30 de septiembre". Así, ha censurado que "PP y Vox inauguran servicios para hacerse la foto y los cierran en cuanto llega el verano".

Ajustes por las vacaciones

La Consejería de Salud y Atención a la Dependencia de la Junta ha explicado que, "como es habitual durante el periodo estival, la planificación de las vacaciones de los profesionales conlleva ajustes organizativos".

De esta forma, ha afirmado que el servicio de hospitalización a domicilio, "retomará su actividad al completo en septiembre" y que los usuarios que lo estaban recibiendo, al igual que el resto de la población, "tendrán garantizada en todo momento su asistencia por los profesionales de Urgencias Hospitalarias".

Falta de planificación y compromiso

Para el PSOE, sin embargo, no se trata "de un detalle menor ni de un ajuste puntual. Estamos hablando de un servicio pensado para atender a pacientes en sus casas, evitar ingresos hospitalarios innecesarios, reducir desplazamientos y ofrecer una atención más humana y más eficaz".

Por eso, ha criticado que se trata de "un servicio que se presentó como estructural, como una mejora estable de la cartera asistencial del SES, y que ahora desaparece durante tres meses por falta de previsión, de planificación y de voluntad política para sostenerlo".

Pacientes reales

Por lo tanto, se pregunta: "¿Cómo puede presentarse como avance histórico un servicio que se suspende casi de inmediato porque llega julio? ¿Dónde estaba la planificación? ¿Dónde estaba el compromiso con los pacientes? ¿Dónde está la gestión? Porque si un servicio sanitario nace con fecha de caducidad a las pocas semanas de empezar a funcionar, lo que falla no es el calendario: falla el Gobierno que lo vende, lo inaugura y después lo abandona".

Lo que el PSOE considera más grave es que "esta decisión no afecta a un papel, a una nota de prensa o a una estadística. Afecta a pacientes reales, a familias reales y a profesionales que ven cómo un servicio útil, necesario y recién implantado se apaga de golpe por una gestión incapaz de garantizar su continuidad. Porque la Hospitalización a Domicilio no era un adorno. Era una herramienta para cuidar mejor, para descargar presión hospitalaria y para acercar la sanidad pública a quienes más la necesitan".

El servicio

Según explicó en abril la Consejería, el equipo de Hospitalización a Domicilio del área de salud de Plasencia estaba integrado por cinco médicos y cinco enfermeras, profesionales del Servicio de Urgencias que "asumen este dispositivo con una implicación directa en la atención cercana a los pacientes".

La creación de esta unidad ha abierto una nueva vía de atención para enfermos que no precisan permanecer físicamente en el hospital, pero sí necesitan controles, cuidados y seguimiento con un nivel de complejidad que va más allá de la atención domiciliaria ordinaria.

Los criterios para desarrollar el programa son "la aceptación por parte del enfermo, contar con un cuidador primario, vivienda en área urbana..." Y unos criterios clínicos sobre "estabilidad hemodinámica" y también criterios "basados en las guías clínicas que maneja esta unidad".

La puesta en marcha de este recurso supone, según la administración sanitaria, "un paso adelante para una atención sanitaria más humana, eficiente y adaptada a las necesidades reales de los pacientes".