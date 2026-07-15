Huida por los tejados y atención sanitaria de la policía para detener a un presunto ladrón en Plasencia

Como si de un argumento de película de ficción se tratara, agentes de la Policía Nacional de Plasencia han tenido que perseguir a un hombre que huyó por los tejados para no ser detenido y también prestarle una primera asistencia sanitaria por una herida sangrante en un brazo. Todo tras impedir que accediera por la fuerza en un establecimiento de hostelería. Finalmente, fue detenido.

Según ha informado la Jefatura Superior de la Policía Nacional en Extremadura, la colaboración vecinal ha sido determinante, al dar el aviso de "ruidos sospechosos" en las proximidades del establecimiento. Los agentes acudieron a la zona e hicieron el resto, una pequeña odisea que terminó con la puesta a disposición judicial del detenido, que ha quedado en libertad con cargos.

Intentaba forzar la puerta de un bar

Todo ocurrió el domingo 12 de julio, a primera hora de la mañana, cuando varios vecinos alertaron a la sala del 091 porque escucharon ruidos procedentes de un descampado anexo a un bar de la zona.

Comisaría de la Policía Nacional de Plasencia. / Toni Gudiel

De inmediato, acudieron varios agentes del Grupo Local de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional y localizaron a un hombre junto a la puerta trasera de acceso al local, presuntamente intentando forzarla para entrar. Los agentes le dieron el alto policial, pero, en ese momento, el hombre salió huyendo a pie.

Huida por los tejados y ayuda sanitaria

Se inició entonces una persecución en la que el hombre "llegó a subirse y desplazarse por los tejados de los inmuebles colindantes para tratar de eludir la acción policial".

Finalmente, los agentes lograron interceptarlo y observaron que tenía una "herida sangrante de consideración en uno de sus brazos". Por eso, no dudaron en prestarle una primera asistencia sanitaria, que consistió en contener la hemorragia, taponarle la herida y solicitar asistencia médica.

Actuación de los bomberos y al hospital

Se da la circunstancia de que, debido a "la especial dificultad del terreno y del acceso al punto exacto donde se encontraba el herido, fue necesaria la intervención de efectivos del Servicio de Bomberos para facilitar su evacuación segura hasta una zona accesible".

Una vez a salvo, el presunto ladrón fue atendido por el personal médico y trasladado al Hospital Virgen del Puerto bajo custodia policial hasta su alta hospitalaria, momento en el que los agentes procedieron a su detención como presunto autor de un delito de robo con fuerza en tentativa.

El detenido es un hombre de 60 años, con numerosos antecedentes policiales por hechos similares, que fue puesto a disposición judicial tras finalizar el atestado policial. El juzgado decretó su puesta en libertad con cargos.