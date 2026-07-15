De la Junta al Ayuntamiento de Plasencia: David Moreno refuerza su papel al frente de Educación

El nuevo concejal del Ayuntamiento de Plasencia David Moreno ha reforzado su papel en la gestión educativa al asumir la Concejalía de Educación y Universidad del consistorio placentino.

El alcalde, David Dóniga, le ha delegado las competencias de esta área, que se sumarán a las funciones que ya ejerce en la misma área gracias a su cargo como director general de Personal Docente de la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional de la Junta de Extremadura.

La delegación, recogida en una resolución publicada en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), es un paso más en la reorganización de las áreas del equipo de gobierno tras la incorporación de Moreno a la corporación municipal. Además de dirigir y gestionar los servicios municipales de Educación y Universidad, también ha recibido la delegación para autorizar matrimonios civiles en representación de la Alcaldía.

Educación en dos administraciones

Desde el pasado 3 de julio, en que tomó posesión en el pleno, Moreno ha compaginado esta nueva responsabilidad municipal con la Dirección General de Personal Docente. Con esta distribución de competencias, que anteriormente gestionaba Fernando Pizarro y luego pasaron a David Dóniga (así aparece todavía en la web municipal), el edil ha pasado a gestionar las políticas educativas del consistorio al mismo tiempo que mantiene sus funciones en la administración autonómica.

La nueva delegación convierte la Educación en el principal ámbito de responsabilidad institucional de Moreno, al asumir competencias relacionadas con esta materia en las dos administraciones.

David Moreno, en su toma de posesión como concejal en Plasencia. / Toni Gudiel

Trayectoria ligada a la enseñanza

Moreno ocupa la Dirección General de Personal Docente desde agosto de 2023, cuando fue nombrado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura para dirigir este departamento de la Consejería de Educación.

Licenciado en Ciencias Matemáticas, ha desarrollado buena parte de su trayectoria profesional en Plasencia. Ha ejercido como profesor de Enseñanza Secundaria en el IES Gabriel y Galán desde 1990, ha sido profesor tutor de la UNED desde 1997 y dirigió el instituto entre 2015 y su incorporación a la administración autonómica.

Regreso al ayuntamiento

Con su incorporación a la corporación municipal, Moreno ha regresado a la política local, donde ya desempeñó responsabilidades como concejal de Turismo.

Su entrada en el gobierno municipal se ha producido tras la salida del exalcalde Fernando Pizarro del consistorio. La delegación de Educación y Universidad amplía ahora el peso de Moreno en la gestión pública y sitúa esta materia como el eje común de sus responsabilidades en las administraciones local y autonómica.

No obstante, dado que otro concejal del equipo de gobierno del PP ha renunciado a su acta, José María Nisa, todavía debe entrar un nuevo concejal en el ayuntamiento, José Antonio Hernández Merchán, al que el alcalde deberá conferir delegaciones.