La Junta prevé construir finalmente casi 100 viviendas protegidas en Plasencia.

En diciembre del año pasado, tras anunciar la Junta el plan Habita Extremadura de Viviendas de Protección Oficial, el ayuntamiento indicó que había cedido dos solares a la administración regional para levantar un total de 50 viviendas. Un tercer solar no se pudo ceder, al no ser de titularidad municipal y el gobierno local iba a buscar otro para incluirlo en el plan regional.

Ahora, siete meses después, el ayuntamiento ha hecho público que el total de viviendas de protección oficial (VPO) que la Junta va a levantar finalmente serán 93.

Las tres promociones

Estarán distribuidas en tres promociones. Una de ellas, en un suelo ubicado en la calle Julio Terrón Sobrado número 8, en la urbanización Valcorchero, que contará con 38 viviendas.

La segunda estará en la calle Juan de Ávalos, en la urbanización de Procasa y contempla la construcción de 10 viviendas.

La tercera, que se ha añadido a las cesiones iniciales, será además el terreno donde más viviendas se van a construir, un total de 48. Está situado en la calle Sierra Bermeja, también en la urbanización Valcorchero. Todas las viviendas tendrán un precio de venta de 145.000 euros, IVA incluido, que será del 4%. Los compradores podrán acogerse a ayudas públicas de hasta 10.000 euros, según explicó la directora gerente de Urvipexsa, Marta Herrera, en una visita a la ciudad el pasado diciembre.

Licitados dos proyectos

Como ya dijo la Junta de Extremadura en abril, ya se han licitado los proyectos de dos de las promociones, correspondientes a los suelos situados en las calles Juan de Ávalos (en la urbanización de Procasa) y en Julio Terrón Sobrado, número 8 (en Valcorchero).

La Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda ha explicado que el siguiente paso será formalizar las reservas de las viviendas de cada una de las promociones para "proceder a la licitación de las correspondientes obras.

No obstante, ha aclarado que las promociones "no tienen por qué licitarse de forma simultánea, sino que se irán sacando de manera progresiva, en función de la demanda registrada en cada una de ellas".

Presentación del programa Habita en Plasencia, en diciembre de 2025. / Toni Gudiel

Encuestas para los interesados

En este sentido, la empresa pública Urvipexsa mantiene abierto el proceso de recogida de encuestas para conocer la demanda real de vivienda protegida en Plasencia.

Actualmente y, según la Consejería, "se han recibido aproximadamente 94 encuestas" y "no hay una fecha prevista para el cierre de este proceso".

La encuesta para las tres promociones está disponible en un enlace, dentro de la propia web de Urvipexsa.