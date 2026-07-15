Plasencia anuncia la revisión de las licencias de taxi y un "control riguroso" del servicio

Una "exhaustiva revisión del estado de las licencias actuales y un control riguroso del cumplimiento de las obligaciones fiscales y laborales ligadas a la concesión administrativa". Son dos de las medidas que el Ayuntamiento de Plasencia ha decidido tomar respecto al servicio de taxis, después de haber recibido quejas de usuarios, que también el PSOE puso de manifiesto en el último pleno.

El alcalde, David Dóniga, ha mantenido una reunión con representantes del colectivo, junto al secretario municipal en funciones y mandos de la Policía Local, para "resolver de manera definitiva las deficiencias en el servicio de transporte público de viajeros" y han llegado a varios acuerdos.

Reforma de la normativa

Según ha subrayado el ayuntamiento, el objetivo principal de la reunión ha sido "diseñar una hoja de ruta inmediata para elevar la calidad de un servicio que, en los últimos años, ha acumulado numerosas reclamaciones por parte de los usuarios".

Así, como primera medida de choque, ambas partes han acordado "comenzar de forma urgente la revisión y actualización de la ordenanza municipal, adaptándola a las necesidades de movilidad actuales de Plasencia".

Mejora del radiotaxi

Además y, según la información municipal, "se han puesto sobre la mesa los puntos más críticos que arrastra el colectivo", entre ellos, "la mejora imprescindible del servicio de radiotaxi —vital para asegurar la conectividad de los ciudadanos a cualquier hora— y el cumplimiento estricto de los turnos de guardia, especialmente durante las noches y los fines de semana, periodos donde se concentran la mayoría de las quejas por falta de vehículos disponibles".

A su vez, el ayuntamiento ha anunciado que se llevará a cabo una "exhaustiva revisión del estado de las licencias actuales y un control riguroso del cumplimiento de las obligaciones fiscales y laborales ligadas a la concesión administrativa".

En este sentido, ha destacado que la Policía Local "desempeñará un papel fundamental en la vigilancia activa para asegurar que se respeten los cuadrantes y las normativas".

Hacia un servicio moderno

El alcalde ha valorado "de forma muy positiva la predisposición del sector", pero se ha mostrado "firme en la necesidad de ofrecer soluciones tangibles a la ciudadanía a corto plazo". De esta forma, ha subrayado que "Plasencia merece un servicio de taxi moderno, ágil y, sobre todo, de absoluta confianza. No podemos ponernos de perfil ante las quejas legítimas de nuestros vecinos, que en los últimos años han encontrado dificultades para conseguir un vehículo cuando más lo necesitaban".

El regidor también ha insistido en que la actualización del reglamento" no es solo un trámite administrativo, sino una herramienta para proteger tanto al usuario como a los propios profesionales que cumplen con su labor".

La renovación de la normativa se iniciará "de inmediato, de la mano del secretario y de la Policía Local" y su propósito es "dar certidumbre al sector, pero, por encima de todo, garantizar que se cumplan las guardias y que el radiotaxi funcione como un reloj. Seremos muy rigurosos en la revisión de las licencias. El taxi es una concesión pública y, como tal, lleva aparejada una responsabilidad con la ciudad que vamos a hacer cumplir", ha afirmado.

El sector

Hasta ahora, desde el sector del taxi han señalado que la situación de esperas de clientes se produce en "momentos puntuales con alta demanda" y mucho tráfico, en que coinciden varias llamadas a la vez.

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Sobre el servicio de radiotaxi de recogida de llamadas, han aclarado que no funciona solo para Plasencia, sino a nivel nacional porque sería "inasumible" por los 28 taxistas de Plasencia costearlo y han afirmado que las demoras en ocasiones no se dan únicamente en la ciudad, "eso pasa en toda España".