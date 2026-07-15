Plasencia mantiene abiertas las ayudas para pagar luz, agua y gas y dar descanso a cuidadores: requisitos y plazos.

El Ayuntamiento de Plasencia mantiene abiertas desde el pasado 22 de junio dos líneas de ayudas sociales destinadas a las familias con dificultades económicas y a las personas que cuidan habitualmente de familiares dependientes o con discapacidad. Se trata de las prestaciones para suministros de mínimos vitales y del programa de respiro familiar, ambos financiados por la Junta de Extremadura.

El concejal de Servicios Sociales, David Calvo, ha explicado los gastos que cubre cada programa, los requisitos para acceder a ellos y los plazos de presentación. Las solicitudes deben tramitarse a través de los servicios sociales municipales (la sede está en La Mazuela, junto a la Policía Local), cuyos profesionales valorarán cada caso y acompañarán a los interesados durante el procedimiento.

Ayudas para los suministros básicos

Las prestaciones de mínimos vitales están dirigidas a personas y familias con pocos recursos que atraviesan una situación de necesidad y necesitan afrontar los gastos esenciales de su vivienda. El concejal ha insistido en que no deben confundirse con el ingreso mínimo vital, ya que se trata de ayudas distintas y con finalidades diferentes.

Esta línea permite hacer frente a facturas de electricidad, agua, gas natural y gas butano. También puede emplearse para abonar nuevas altas o la reconexión de suministros que hayan sido interrumpidos por falta de pago.

El concejal de Servicios Sociales de Plasencia, David Calvo. / Toni Gudiel

Requisitos para solicitarlas

Entre las condiciones exigidas figura estar empadronado en un municipio de Extremadura, tener unos ingresos inferiores a los límites establecidos en la convocatoria y acreditar una situación de necesidad económica. Los interesados deberán entregar el DNI o NIE, los justificantes de ingresos y las facturas para las que reclaman la ayuda.

También tendrán que autorizar a los técnicos municipales a consultar los datos necesarios para comprobar que cumplen las condiciones. Calvo ha señalado que la cantidad concedida no será igual para todos los solicitantes, sino que dependerá de los ingresos, la composición de la unidad familiar y el importe de los recibos presentados.

Más de 72.000 euros disponibles

El plazo para solicitar las ayudas de suministros de mínimos vitales permanecerá abierto hasta el 30 de noviembre. No obstante, la convocatoria podrá cerrarse antes si se agota el crédito consignado para este año, que asciende a 72.329,33 euros.

Además, el edil ha explicado que los servicios sociales estudiarán individualmente cada expediente para determinar si reúne los requisitos y qué gastos pueden ser cubiertos. Calvo ha recomendado a las familias que tengan dudas sobre su situación que pidan información antes de descartar la presentación de la solicitud.

Descanso para quienes cuidan

El segundo programa es el de respiro familiar, una iniciativa diferente de la que realiza la asociación placentina que tiene una denominación similar, como ha aclarado el concejal. Está dirigido a quienes cuidan de manera habitual y no profesional a un familiar en situación de dependencia o con discapacidad.

El edil ha explicado que el cuidado continuado supone un importante esfuerzo físico y emocional y el objetivo del programa es ofrecer periodos de descanso al cuidador y facilitar la conciliación de su vida personal, familiar y laboral.

Quiénes pueden beneficiarse

Pueden acceder a estas ayudas las personas cuidadoras de familiares con un grado de dependencia reconocido, ya sea de grado I, II o III, y con una discapacidad igual o superior al 33%, siempre que cumplan las condiciones fijadas. También se incluyen los casos de personas con una discapacidad superior al 75%.

La concesión dependerá de la valoración realizada por los profesionales municipales y de la disponibilidad de los servicios. El programa establece cuatro modalidades diferentes para adaptarse a las necesidades de cada familia.

Atención en el domicilio

La primera modalidad consiste en el acompañamiento y la asistencia en casa. Según ha explicado Calvo, un profesional se encarga de atender a la persona dependiente mientras el cuidador descansa, realiza gestiones o atiende otras obligaciones, con un máximo de 65 horas al año por persona atendida.

También puede solicitarse acompañamiento para situaciones puntuales, como salidas de ocio, fines de semana, periodos vacacionales, consultas médicas o determinadas hospitalizaciones. Esta modalidad tiene un límite de 36 horas anuales.

Actividades y estancias en centros

El programa incluye además la asistencia en establecimientos no sanitarios para participar en actividades como campamentos, vacaciones o clases de natación. La ayuda destinada a estos servicios puede alcanzar un máximo de 504 euros al año.

La cuarta opción es la atención en establecimientos sociosanitarios, como centros de día, centros de noche o residencias. El servicio puede concederse durante un máximo de diez días, con una aportación de hasta 70 euros diarios cuando incluya alojamiento y estancia, y de 40 euros cuando se limite a la atención durante la mañana o la noche.

Hasta el 15 de diciembre

Las solicitudes para el programa de respiro familiar pueden presentarse hasta el 15 de diciembre, salvo que el presupuesto se agote con anterioridad. La financiación disponible para esta convocatoria asciende a 45.746,96 euros.

Calvo ha hecho un llamamiento a las personas y familias que puedan cumplir los requisitos para que acudan a los servicios sociales del ayuntamiento. Ha señalado que estas ayudas buscan "aliviar situaciones de especial dificultad y mejorar la calidad de vida tanto de las personas atendidas como de quienes asumen sus cuidados".