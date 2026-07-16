CSIF habla de "abandono" de la Policía Local de Plasencia: "La ciudad no puede quedarse con solo dos policías por turno"

La situación de falta de efectivos en la Policía Local de Plasencia ya la han puesto de manifiesto los propios mandos, que han advertido de que la situación podría ser crítica en verano. Ahora, el sindicato con mayor representación en el ayuntamiento, CSIF, se ha sumado a la crítica y ha denunciado su "abandono".

"La ciudad no puede quedarse con solo dos policías por turno", ha advertido CSIF, que ha recalcado la "crítica situación en la que se encuentra la Policía Local de Plasencia como consecuencia de la falta de efectivos, una situación que este verano alcanza niveles sin precedentes".

Consecuencia de años

En concreto, ha subrayado que, "mientras una ciudad de más de 40.000 habitantes multiplica su actividad durante los meses estivales, habrá turnos durante las noches y fines de semana en los que únicamente dos agentes deberán atender todas las incidencias que puedan surgir en el término municipal".

Según afirma CSIF, "esta situación no es fruto de un hecho puntual sino la consecuencia directa de años sin cubrir las plazas vacantes y de una evidente falta de planificación de los recursos humanos".

El representante de CSIF (izquierda) y el edil de Recursos Humanos, en una reunión, en una imagen de archivo. / CEDIDA

Mesa de negociación

En este sentido, si los mandos policiales han pedido por escrito al gobierno local que se cubran las plazas vacantes en la plantilla, el sindicato ha afirmado, tras participar en una mesa de negociación municipal esta semana, que "el ayuntamiento se niega a sacar en la Oferta de Empleo Público las 11 plazas vacantes que hay en la plantilla de la Policía Local".

Además, a estas vacantes "se suman las vacaciones reglamentarias y las bajas médicas, dando lugar a una plantilla completamente insuficiente para garantizar un servicio acorde con las necesidades de la ciudadanía".

Riesgo para los agentes y el servicio

Por eso, el sindicato avisa que "mantener dos policías para cubrir un turno supone un riesgo evidente para la seguridad del servicio. Resulta materialmente imposible atender con la rapidez y eficacia necesarias accidentes de tráfico, violencias de género, alteraciones del orden público, auxilios a personas, controles preventivos, eventos, requerimientos judiciales o cualquier otra intervención que pueda producirse de forma simultánea".

También ha recalcado que esta situación "supone un riesgo para los propios agentes, que deben afrontar intervenciones potencialmente peligrosas sin los apoyos humanos mínimos que requiere el trabajo policial, poniendo en peligro su integridad física y la eficacia de las actuaciones".

Pide medidas extraordinarias

Por todo, CSIF ha hecho hincapié en que "los policías locales de Plasencia están realizando un enorme esfuerzo profesional para mantener el servicio público, asumiendo una sobrecarga de trabajo que no puede convertirse en la normalidad. La responsabilidad de esta situación no recae sobre los agentes, sino sobre quienes tienen la obligación de dimensionar correctamente la plantilla y garantizar un servicio público esencial".

Por eso, ha exigido al ayuntamiento que adopte de forma inmediata "medidas extraordinarias que permitan reforzar la plantilla durante este verano y, al mismo tiempo, la puesta en marcha de un plan urgente para cubrir todas las plazas vacantes y evitar que esta situación vuelva a repetirse".

Plazas por movilidad

Preguntado por la denuncia del sindicato, el gobierno local ha señalado que el ayuntamiento va a optar por el sistema de movilidad para cubrir plazas en la Policía Local porque es "más rápido" que el trámite de sacar las vacantes dentro de una Oferta de Empleo Público.

El sistema de movilidad ofrece a policías ya en activo el traslado desde otro ayuntamiento. El único requisito según la normativa es haber permanecido al menos tres años en servicio activo, en la misma categoría y como funcionario de carrera, en la Policía Local del ayuntamiento de procedencia.

En los casos de OEP, los aspirantes del turno libre deben aprobar los diferentes procesos selectivos y, después, pasar por la academia de seguridad y realizar unas prácticas hasta poder incorporarse a la plantilla, lo que se demora más que en el caso de la movilidad.