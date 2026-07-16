¿Quién se cuelga la medalla por la obra de Martín Palomino de Plasencia?

Suele ocurrir, políticamente, que cuando un proyecto sale adelante, cada partido se lo atribuye a sí mismo y la adecuación de las avenidas de España y Martín Palomino en Plasencia no ha sido una excepción. El PP atribuye su impulso a la gestión de María Guardiola y el PSOE ha instado a no olvidar que quien lo desencalló fue Guillermo Fernández Vara.

El difunto hostelero Felipe Macayo decía que los empresarios llevaban décadas pidiendo a las administraciones la reforma de ambas avenidas. Tanto es así que se agruparon en una asociación de vecinos y empresarios. Gobiernos del PSOE y del PP han ido pasando por la Junta y el ayuntamiento y a todos se lo han reclamado y todos llevaron el proyecto en sus programas electorales.

Trabajo a tres bandas

Finalmente, se decidió trabajar unidos, ayuntamiento, Junta y Gobierno central, para poder sacar la obra adelante, dada su importante financiación y así ha sido, aunque la situación económica municipal llevara después a las dos grandes administraciones a hacerse cargo a partes iguales del coste (15,5 millones de euros) para no dañar a un consistorio que luchaba por superar el lastre de la deuda de las huertas de La Isla.

Por eso, si ahora el Consejo de Gobierno de la Junta ha autorización la licitación de las obras, ha sido porque antes el Estado ha abonado 7 millones de euros y ha cedido la titularidad de las vías (travesía de la N-630) a la administración regional para poder actuar. Es el fruto de una gestión de años, con los dos partidos principales en el poder y el apoyo también de los pequeños grupos políticos que han estado en las administraciones, sin olvidar la constante presión de empresarios y vecinos.

El alcalde, agradecimiento a Guardiola

David Dóniga ha sido este martes el primer político en reaccionar públicamente al acuerdo del Consejo de Gobierno para subrayar que "este logro es el resultado de un compromiso real y de una voluntad política firme. Quiero dar las gracias de manera muy especial a la presidenta María Guardiola".

Según ha destacado, el gobierno del PP de Guardiola "ha demostrado con hechos, y no con palabras vacías, que cree en Plasencia. Donde antes solo encontrábamos promesas que se esfumaban, hoy tenemos un presupuesto real de 15,5 millones de euros y un plazo de ejecución garantizado".

El PSOE reivindica a Fernández Vara

Por su parte, el secretario general del PSOE y portavoz del grupo municipal socialista, Alfredo Moreno, ha subrayado la "buena noticia", pero ha apunado que "merece ser contada con rigor, con honestidad y, sobre todo, respetando la realidad de cómo se ha fraguado este logro colectivo".

Así, ha señalado que, "en los últimos días, hemos visto cómo el Partido Popular intenta capitalizar esta obra como si hubiera nacido fruto de su gestión reciente. Sin embargo, los hechos tienen historia y es de justicia compartirlos con la ciudadanía. El verdadero punto de inflexión para este proyecto tiene un nombre propio: Guillermo Fernández Vara".

Moreno ha hecho hincapié en que "fue él quien, atendiendo a la voz de la calle y a la insistencia constante de la agrupación socialista de Plasencia, se comprometió personalmente a solucionar este problema histórico" y lo hizo "ante nuestra petición, que recogía el sentir de la sociedad civil y de tantos vecinos que llevaban décadas reclamando una solución inmediata".

No es una medalla

De esta forma, "Fernández Vara asumió el liderazgo del proyecto, negociando directamente con el Gobierno de España para desbloquear esta situación. Gracias a ese empeño y a esa escucha activa, se logró el acuerdo definitivo: la fórmula del 50-50. El Gobierno de España, fruto de ese diálogo con el entonces presidente de la Junta, ingresó el año pasado su parte del presupuesto".

El PSOE ve "positivo que el actual Gobierno de María Guardiola haya continuado con la tramitación administrativa y sacado a licitación la obra; es, sencillamente, lo que debe hacer un gobierno responsable".

Pero apela a que no se "reescriba la historia. La política debe ser una herramienta de utilidad, no de propaganda. Para nosotros, la avenida Martín Palomino no es una medalla que colgarse, sino un triunfo de Plasencia que debe ser patrimonio de todos los vecinos", ha subrayado.