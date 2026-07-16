La piscina de Plasencia estrena el pago con tarjeta, para la entrada general y con descuentos

Hace un mes que abrió la piscina municipal de Plasencia y, desde el primer momento, la principal queja de los usuarios ha sido la imposibilidad de adquirir las entradas en la taquilla y pagarlas allí. El hecho de que solo se pudieran comprar a través de internet ha dificultado el acceso a muchos usuarios y, por eso, el ayuntamiento ha decidido dar un nuevo paso.

Este jueves, el concejal de Deportes del ayuntamiento, Alberto Belloso, ha anunciado que ya es posible adquirir y pagar las entradas en la taquilla, por la mañana, la entrada general, que cuesta 2,50 euros y, desde por la tarde, también las que conllevan descuentos. El pago está permitido con tarjeta de crédito.

La nueva opción en taquilla

El concejal ha explicado que la puesta en marcha del pago con tarjeta ha exigido más trabajo del que puede parecer inicialmente. "No es tan sencillo como poner ahí el datáfono", ha señalado, al detallar que el terminal debía quedar conectado con el programa de venta de entradas y con el sistema de control de acceso a las instalaciones.

Para implantarlo ha sido necesario coordinar a los servicios municipales de Tesorería, Informática y Deportes con la entidad bancaria, la empresa responsable de las comunicaciones y el personal de taquilla. "Ha habido que coordinarse entre muchas partes", ha indicado el edil, que ha defendido que el procedimiento se ha completado correctamente para evitar problemas tanto al ayuntamiento como a los usuarios.

Cola para acceder a la piscina de Plasencia, en una imagen de archivo. / Toni Gudiel

Pruebas superadas

Según ha señalado, el objetivo ha sido garantizar que todas las operaciones queden registradas y que los ingresos se contabilicen de forma rigurosa y transparente. El concejal ha reconocido que el proceso "ha sido muy laborioso", debido a la necesidad de integrar herramientas y departamentos diferentes.

A su vez, antes de activar definitivamente esta modalidad se han realizado varias compras de prueba en la taquilla con usuarios. El responsable municipal ha asegurado que las operaciones han funcionado correctamente y ha confirmado que el servicio "ya está en marcha" para los placentinos y para las personas que lleguen desde otras localidades.

La compra por internet sigue siendo más rápida

Pese a la incorporación del terminal en la taquilla, el edil recomienda adquirir las entradas por internet siempre que sea posible porque los usuarios que lleguen con ellas adquiridas solo tendrán que pasar el código QR que envía el ayuntamiento por el lector, lo que "agiliza" su entrada en la piscina.

"Es preferible que lleven su entrada para que no se produzcan colas", ha afirmado el concejal. No obstante, ha precisado que el pago con tarjeta en la propia instalación también es rápido y permite atender a quienes tengan dificultades para utilizar la plataforma digital o acudan sin haber comprado antes su entrada.

El PSOE pide habilitar el pago en metálico

Ante la noticia del estreno del pago con tarjeta, grupo municipal del PSOE ha afirmado que su presión y "la voz de los vecinos de Plasencia han obligado al equipo de gobierno a rectificar ante el caos de la web municipal". No obstante, ahora exigen "la instalación de dispensadores de dinero en metálico".

En su opinión, "ir a la piscina municipal no debe ser un calvario tecnológico. Durante semanas, el Grupo Municipal Socialista ha sido el altavoz de las múltiples quejas que nos han trasladado los ciudadanos placentinos, cansados de encontrarse con una página web que no respondía correctamente y que les impedía acceder a las instalaciones deportivas".

Propuesta de máquinas dispensadoras

El PSOE considera que el pago con tarjeta es "una mejora, pero sigue dejando fuera a una parte importante de nuestra población: personas mayores, familias y ciudadanos que prefieren o necesitan utilizar dinero en curso legal".

Ante esto, han presentado en el pleno "la solución definitiva" y han facilitado al ayuntamiento "los modelos de máquinas dispensadoras de entradas que permiten pagar con monedas y billetes". Han entregado "precios y especificaciones" y afirman que, "al tratarse de contratos menores, no requieren licitación ni pasar por la mesa de contratación".

Por eso, aunque "no buscamos medallas", señalan que seguirán "llevando la voz de los ciudadanos placentinos al pleno hasta que sea posible pagar en efectivo".