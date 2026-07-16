Plasencia abre 140 plazas gratuitas para ocho talleres juveniles: fechas y cómo inscribirse

La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Plasencia quiere dar opciones a los jóvenes para mantenerse activos durante el verano y para ellos ha organizado ocho talleres gratuitos. La programación incluye actividades relacionadas con el deporte, la tecnología, la alimentación, la música, el baile, el teatro y la expresión ante la cámara y ya se ha abierto la inscripción.

Los cursos se desarrollarán durante las mañanas de dos semanas, del 27 al 30 de julio y los días 3, 5, 6 y 7 de agosto. Cada actividad contará con entre 15 y 20 participantes y, en conjunto, se ofertarán alrededor de 140 plazas.

Talleres impartidos por jóvenes

El técnico municipal de Juventud, Luis Manuel Rodríguez, ha destacado que uno de los principales rasgos del programa es que las actividades serán dirigidas por jóvenes que han presentado sus propios proyectos a la concejalía. "Son talleres para jóvenes impartidos por gente joven", ha señalado.

El ayuntamiento busca así ofrecer una alternativa de ocio durante las mañanas de verano y, al mismo tiempo, dar una primera oportunidad laboral a quienes han diseñado las propuestas. El concejal delegado, Alberto Belloso, ha explicado que el objetivo es que puedan desarrollar sus iniciativas y poner en práctica la formación adquirida previamente.

Presentación de los talleres de verano para jóvenes en Plasencia. / Toni Gudiel

Una puerta a nuevos proyectos

"Durante todo el año, hacemos una búsqueda activa de gente joven que quiera ofrecer sus actividades y participar con nosotros", ha indicado el técnico, que ha animado a presentar nuevas ideas para incorporarlas a futuros programas municipales.

Las actividades estarán destinadas a personas de entre 13 y 25 años. La mayor parte se celebrará en la Casa de la Juventud, situada en el número 3 de la calle Puerta Berrozana, aunque el curso de parkour tendrá lugar en la pista del parque de la Isla.

Parkour e impresión 3D

Precisamente, la primera semana, entre el 27 y el 30 de julio, se impartirán los talleres de parkour, impresión 3D, alimentación saludable e iniciación al canto. El ayuntamiento ha decidido así recuperar la actividad de parkour después de varios años sin organizarla y pretende que sirva también para aumentar el uso de la pista de skate y parkour de la Isla.

Por otro lado, el curso de impresión 3D permitirá conocer el funcionamiento de las ocho máquinas de las que dispone la Concejalía de Juventud. Los participantes aprenderán a manejarlas y conocerán un recurso que podrán seguir utilizando durante el resto del año.

Recursos durante todo el año

Rodríguez ha explicado que el objetivo es que los jóvenes "sepan que hay un recurso allí que pueden utilizar luego durante todo el año". De hecho, la Concejalía mantendrá abierta la posibilidad de usar las impresoras para desarrollar proyectos propios una vez que termine el taller.

La programación de esa semana incluye también una actividad sobre alimentación saludable. Los participantes prepararán recetas sencillas y frescas para el verano, como batidos, sorbetes, helados caseros o yogur con fruta, utilizando productos de proximidad adquiridos en el mercado.

Alimentación y canto

Belloso ha señalado que el taller ofrecerá "unas pautas sobre alimentación saludable y sobre qué podemos comer en verano". Además, la primera semana se completará con un curso de iniciación al canto dirigido a jóvenes interesados en acercarse a esta disciplina.

La segunda tanda de actividades se desarrollará los días 3, 5, 6 y 7 de agosto. El día 4, no habrá talleres por coincidir con la celebración del Martes Mayor. La oferta estará formada por diseño urbano y creatividad, Más que baile, improvisación teatral y cámara y expresión corporal.

Una Casa de la Juventud integradora

El taller de diseño urbano tendrá como resultado la creación de carteles con mensajes integradores que se expondrán de manera permanente en la Casa de la Juventud. La intención es reforzar su carácter como espacio abierto, seguro y contrario a cualquier discriminación.

Por otro lado, el curso Más que baile combinará el aprendizaje de coreografías con otras dinámicas de relación y creatividad. Según han explicado, la actividad no se limitará a reproducir pasos, sino que abordará también la elaboración de contenidos audiovisuales similares a los que los jóvenes publican habitualmente en las redes sociales.

Teatro ante la cámara

El taller de improvisación teatral se repite después de la acogida obtenida en la edición anterior. "Buena parte del grupo de chavales del año pasado nos ha pedido volver a realizarlo", ha afirmado el técnico. Los asistentes trabajarán con pequeñas escenas y monólogos creados en el momento.

La última propuesta se centrará en la actuación delante de la cámara del teléfono móvil. Los participantes aprenderán a trabajar la expresión corporal y facial y a mantener una actitud coherente cuando graben contenidos destinados a las redes sociales.

Cómo inscribirse

Todos los talleres se impartirán entre las 10.00 y las 13.00 horas y las inscripciones ya están abiertas, a través del formulario enlazado mediante el código QR incluido en la cartelería y en las publicaciones de la Concejalía de Juventud.

El concejal ha apuntado que cada persona podrá inscribirse en un único taller por semana debido a que las actividades se celebrarán simultáneamente. "Es imposible apuntarse a más de un taller por semana", ha aclarado. Una vez apuntados, la Concejalía se pondrá en contacto por teléfono con los inscritos para confirmar su asistencia. Rodríguez ha recordado que las actividades suelen completar todas sus plazas cada verano y ha animado a los jóvenes interesados a formalizar cuanto antes su solicitud.