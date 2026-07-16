Plasencia suma música con DJ a la pantalla gigante para ver la final del Mundial.

Además de los establecimientos de hostelería, que sin duda estarán llenos en Plasencia para ver la final del Mundial de fútbol, que enfrentará a la selección de España con la de Argentina este domingo, el ayuntamiento volverá a instalar una pantalla gigante en la calle para quienes quieran acudir a la zona centro.

La plaza de San Martín será de nuevo el escenario elegido, con una novedad, porque el gobierno local ha decidido contratar a dos DJ para que pongan música antes y después del partido.

Toni Gudiel

La programación musical

De esta forma, aunque el encuentro comenzará a las 21.00 horas, desde las 19.30 horas habrá música, de la mano del DJ Jorge Aparicio, que entretendrá al público hasta las 20.45 horas.

A su vez, el ayuntamiento ha previsto que, tras el encuentro, también haya animación musical y, a partir de las 23.45 horas, será el DJ Dani Serra quien actuará, hasta las 00.30 horas.

La plaza contará también con una barra de bar, como ya ocurrió en el encuentro de semifinales.

Con camisetas, familia y amigos

"Tras el increíble ambiente que vivimos en la Plaza de San Martín, repetimos la experiencia para animar a nuestra Selección en una nueva gran cita", ha subrayado el ayuntamiento.

El gobierno local ha animado a acudir con la camiseta de España y a reunir a familia y amigos para disfrutar de "una noche de fútbol, música y el mejor ambiente, en el corazón de Plasencia. ¡Te esperamos para volver a llenar la Plaza de San Martín y apoyar todos juntos a nuestra Selección!", ha señalado a través de sus redes sociales.