Diez años del Círculo Empresarial de Plasencia y cerca de un centenar de socios.

El Círculo Empresarial Placentino afronta su décimo año de trayectoria con un peso empresarial que ha aumentado exponencialmente hasta acercarse al centenar de integrantes. De hecho, según su información oficial, reúne a 28 miembros fundadores y 53 numerarios, un total de 81 empresas pertenecientes a actividades económicas muy diversas.

La amplitud de esta red ha reforzado el papel del colectivo como interlocutor del tejido empresarial de Plasencia y del norte de la provincia, pero su objetivo es seguir creciendo, por lo que ha organizado una jornada de puertas abiertas, que tendrá lugar este viernes.

El peso de la red empresarial

En este sentido, el presidente del Círculo Empresarial Placentino, Carlos Oliva, ha destacado el valor de trabajar de manera conjunta para defender las necesidades del sector. "Queremos abrir nuestra asociación al tejido empresarial y mostrar todo lo que podemos construir cuando trabajamos unidos", ha señalado.

Oliva ha reivindicado también la función representativa de la organización al señalar que "el Círculo es un espacio de encuentro, pero también una herramienta para representar a las empresas, defender intereses comunes y generar nuevas oportunidades".

Convenio para la jornada de puertas abiertas en Plasencia entre el Círculo y Unicaja. / CEDIDA

De 41 empresas a 81 socios

El colectivo ha pasado de las 41 empresas que participaron en su creación a los 81 socios que aparecen actualmente en el directorio de su página oficial. La relación incluye negocios, profesionales y compañías vinculados al comercio, la hostelería, la construcción, los servicios, la industria, la tecnología y el sector financiero, entre otros ámbitos.

Esta variedad permite al Círculo agrupar intereses de buena parte de la actividad económica local y participar como voz empresarial en los asuntos relacionados con el desarrollo de Plasencia y de su entorno. Cabe señalar que, entre sus objetivos fundacionales, figuran aumentar la visibilidad de las empresas y defender los derechos de los diferentes sectores profesionales.

Una jornada para ampliar la asociación

Dentro de las actividades organizadas durante su décimo año, el Círculo celebrará este viernes, 17 de julio, una jornada de puertas abiertas. Con esta iniciativa el colectivo busca acercar el proyecto a nuevas empresas; dar a conocer sus líneas de actuación y generar oportunidades de colaboración.

El encuentro comenzará a las 21.00 horas en El Pensador Center y reunirá a empresarios y profesionales de diferentes sectores. La asistencia requerirá una invitación previa y la confirmación por parte de la organización.

Relaciones profesionales y comerciales

Según ha informado el Círculo, la velada se ha diseñado para facilitar el contacto directo entre los asistentes, intercambiar experiencias y favorecer la creación de nuevas relaciones comerciales. También permitirá presentar los proyectos desarrollados por la asociación a lo largo de su trayectoria y las ventajas de pertenecer a una red empresarial conectada.

La intención del colectivo es que las compañías que todavía no forman parte del Círculo conozcan su funcionamiento y encuentren nuevas vías para colaborar con otras empresas. La propia asociación mantiene además abierto en su web un procedimiento para solicitar el alta como socio.

Representación institucional

Entre los asistentes anunciados, estarán el alcalde de Plasencia, David Dóniga; el presidente de la Confederación Empresarial de la Provincia de Cáceres, Diego Hernández y el secretario general de la Cámara de Comercio de Cáceres, Raúl Iglesias Durán.

También está prevista la participación de la directora territorial de Unicaja en Extremadura, Marga Serna, además de representantes de otras instituciones, organizaciones empresariales y entidades relacionadas con el desarrollo económico y social de Plasencia y del norte extremeño.

Precisamente, para hacer posible la jornada, el Círculo ha firmado un acuerdo con Unicaja en las instalaciones centrales de la entidad financiera.