Música electrolatina y más de cien artesanos: toda la programación del Martes Mayor de Plasencia.

El Ayuntamiento de Plasencia ya tiene lista la programación del Martes Mayor, declarado Fiesta de Interés Regional y que se celebrará el 4 de agosto, con el arranque previo del llamado Lunes Menor. La concejala de Turismo, Belinda Martín y el edil de Festejos, Alberto Belloso, han desgranado este viernes las actividades, entre las que destacan el mercado de artesanía y el concierto del lunes.

Por un lado, y, aunque todavía no ha terminado el plazo de inscripción, Martín ha adelantado que serán más de 100 los puestos artesanales que se instalarán entre la plaza de la Catedral y la de Santo Domingo. Por otro, Belloso ha anunciado que la música electrolatina será la protagonista del concierto del Lunes Menor, gracias a Dasoul.

Además, como novedad este año, se repartirán pañuelos en el recorrido institucional por el mercado como "guiño al pañuelo de 100 colores" extremeño.

Toni Gudiel

El arranque de la celebración

El mercado de artesanía abrirá sus puertas a las 20.00 horas del lunes 3 de agosto y el Martes Mayor estará en marcha de 9.00 a 15.00 horas.

Además de los productos de cerámica, cuero, madera, textil y otros, el lunes actuarán los grupos folclóricos Chispa de Plasencia, Sabor Añejo de Montehermoso, la Asociación de Tamborileros Santiago Béjar y el grupo infantil Paleo de Caminomorisco. El martes, el turno será para los grupos de mayores Mayorga, Sol Salir y de nuevo los tamborileros Santiago Béjar.

Talleres como novedad

Una de las novedades anunciadas por la concejala este año es la celebración de talleres en la plaza de Santa María, con inscripción previa que se podrá hacer allí "sobre la marcha".

El lunes, habrá dos talleres de creación de la gorra de montehermoseña, a las 21.00 y 22.15 horas, para 15 personas cada uno; otro de hojalatero para 15 personas, a las 21.30 horas; uno de bordados para 12 personas a la misma hora y otro de espartero para 10 personas, también a la misma hora.

El martes, los talleres de gorra montehermoseña serán a las 10.00 y 11.15 horas, el de bordados a las 10.30 horas y el de espartero a la misma hora, el que no habrá será el de hojalatero.

Las imágenes de un Martes Mayor en Plasencia lleno de tradición, folklore e innovación / Toni Gudiel

Los concursos

El lunes día 3 por la noche, a las 22.00 horas, tendrá lugar el primer concurso de moda extremeña, con un primer desfile con los 14 diseños seleccionados, entre los que se elegirá al ganador de un único premio de 600 euros, y después, otro desfile del diseñador extremeño Juan Manuel Cruz.

Ya el martes, a las 9.00 horas, comenzarán los concursos de la jornada, el de tamborileros y los de artesanía, frutas y verduras. También habrá un certamen de tamborileros, pero ya sin competición porque hay músicos que prefieren tocar, pero sin concursar, según ha apuntado Martín.

A las 13.30 horas, en el salón de plenos, se dará a conocer a los ganadores y se entregarán los premios y distinciones.

La música del Lunes Menor

Respecto al tradicional concierto que se celebra cada año como previa al Martes Mayor, Alberto Belloso ha anunciado que, de 21.30 a 11.00 horas, pondrá música el DJ Dani Serra y, a continuación, actuará el artista urbano canario conocido como Dasoul (Karim El Majnaqui Talavera), que ha destacado el edil por sus "más de 300.000 oyentes en Spotify" y sus seguidores en YouTube y redes sociales.

Según ha explicado, hace una música electrolatina que es "para todas las edades", de ahí que lo hayan elegido. "Es un concierto para un público intergeneracional, pueden ir jóvenes, abuelos, familias con niños..."

En cuanto a los festejos taurinos que forman parte también de la programación del Martes Mayor, Belloso ha señalado que todavía no se han cerrado porque el pliego es muy abierto.

Tanto el edil como Martín han invitado a placentinos y foráneos a disfrutar de la programación del Martes Mayor y del "homenaje a las comarcas".