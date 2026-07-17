Polémica en Plasencia por la final del Mundial: reclaman el traslado de la pantalla gigante y los DJ a La Isla.

El pasado martes, el Ayuntamiento de Plasencia decidió instalar una pantalla gigante en la céntrica plaza de San Martín para que los aficionados placentinos pudieran ver la semifinal del Mundial, España-Francia, en la calle, con amigos o familiares. Tras el pase a la final, el gobierno local ha decidido sumar a la pantalla la actuación de DJ, tanto antes como después del partido del próximo domingo, lo que ha generado polémica.

Tanto vecinos de la plaza de San Martín, como la asociación Intramuros y placentinos a título particular han pedido el cambio de ubicación. Lo que proponen es que la pantalla y el escenario para la música se traslade al parque de La Isla y el ayuntamiento lo está estudiando.

Persianas que vibran y normativa municipal

El principal motivo que argumentan los vecinos es el incumplimiento de la ordenanza municipal de ruidos en un espacio pequeño y rodeado de algunas viviendas y también apartamentos turísticos.

"La Ordenanza Municipal de Ruidos de Plasencia establece unos límites de 70 dB(A) durante el día (8:00-22:00) y 55 dB(A) durante la noche (22:00-8:00), con sanciones que pueden llegar hasta los 300.000 euros. Sin embargo, cuando el organizador es el propio ayuntamiento, ¿quién se multa a sí mismo?", se pregunta un vecino.

Escenario en la plaza de San Martín de Plasencia. / Toni Gudiel

Lo que señala es que "los vecinos podemos comprender que haya un evento puntual, como un partido de fútbol. Lo que resulta difícil de aceptar es que, además, se instalen DJ con el volumen al máximo. El ruido es tan intenso que en algunas viviendas las persianas vibran de tal manera que producen un fuerte efecto tambor, obligando incluso a precintarlas con cinta de carrocero para eliminar esa vibración. Sin embargo, aunque se consiga eliminar el efecto tambor de las persianas, el ruido procedente de la música sigue penetrando en las viviendas con una intensidad que hace muy difícil el descanso y la tranquilidad de vecinos y visitantes".

Derecho al descanso

Lo que más les preocupa es que "estos actos se prolonguen más allá del horario de descanso" porque, inicialmente, está programado un DJ posterior al partido, entre las 23.45 y las 00.30 horas, pero dado que el descanso entre la primera y segunda mitad del partido será de media hora y no de 15 minutos, y que, en un caso extremo, el encuentro podría alargarse con prórroga y penaltis, "el ruido se alarga todavía más. Los vecinos somos quienes sufrimos las consecuencias, y también los apartamentos turísticos, cuyos huéspedes probablemente dejarán peores valoraciones por el exceso de ruido".

Por eso, los vecinos subrayan que "las normas deben ser iguales para todos. Si se aprueba una ordenanza para proteger el descanso de los ciudadanos, el primer obligado a cumplirla debería ser el propio ayuntamiento".

Espacios alejados de viviendas

La asociación vecinal Intramuros ha señalado que también ha recibido quejas de vecinos de la plaza Mayor, San Esteban, Catedral y Torre Lucía porque, además, el lunes es día laborable, con lo que es importante el descanso previo.

Proponen el cambio de la pantalla y DJ "al parque de la Coronación, El Cachón, La Isla... Espacios abiertos y lejos de zonas residenciales".

Afirma también que, en San Martín, puede haber problemas de seguridad, al ser un espacio pequeño, "añadido a la falta de efectivos de ambos cuerpos", por lo que la asociación se ha mostrado en "total desacuerdo" con la ubicación elegida y pide que se haga "en lugares abiertos alejados de viviendas".

El gobierno local ha señalado que la instalación en La Isla requiere unos "permisos" que hay que tramitar con tiempo, aunque está estudiando la posibilidad del traslado.