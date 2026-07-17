Sustituciones en el área de salud de Plasencia: UGT afirma que no se cubren y Salud que se hace según las "solicitudes y necesidades"

¿Está o no garantizada la asistencia sanitaria este verano en Plasencia? ¿Se cubren las vacaciones estivales con sustituciones? El sindicato UGT y la Consejería de Salud tienen versiones contrapuestas.

Mientras UGT ha denunciado la "posible carencia en la sanidad de Plasencia debido a que la gerencia no contrata suficiente personal para sustituciones", la Junta ha afirmado que la asistencia está "garantizada" porque las sustituciones se cubren según las solicitudes previas y necesidades.

La queja sindical

La denuncia del sindicato apunta a "la falta de contrataciones de personal de sustitución para varias contingencias tales como bajas médicas, permisos oficiales (por enfermedad o fallecimiento de familiares), vacaciones y otros permisos establecidos por la legislación laboral vigente".

Afirma que "esto ocurre en muchas categorías, tanto sanitarias como no sanitarias, y puede repercutir directamente en la atención a los usuarios del Sistema de Salud debido a que dichos días tan solo se pueden cubrir mediante la autogestión, es decir, son los/las propios trabajadores/as los que, mediante la realización de jornadas extraordinarias, sustituyen a sus propios compañeros/as y, cuando esto no es posible, se deniegan los días solicitados por necesidades del servicio".

Vista del hospital de Plasencia. / Toni Gudiel

Lo que dice la ley

Según ha señalado UGT, la normativa vigente establece que las necesidades del servicio "deben estar motivadas por escrito, de manera individual, y no pueden ser una consecuencia directa, sistemática y generalizada de la falta de previsión o de la no contratación de efectivos por parte de la administración".

En este caso, asegura que "las motivaciones esgrimidas por la Gerencia del Área de Salud de Plasencia son simplemente la falta de cobertura de algunos contratos, así como la actual situación laboral, sin expresión de los motivos que sirven de fundamento a la decisión adoptada y que garanticen la legalidad, la oportunidad y la congruencia de la misma".

Trabajadores en bolsa

Critican, por tanto, la falta de "justificación objetiva", lo que "vulnera los derechos laborales y los principios básicos de conciliación de la vida familiar y laboral, algo que puede afectar, de manera directa o indirecta, en la atención que se presta al usuario. La falta de personal estructural no puede repercutir negativamente en el disfrute de los permisos legalmente reconocidos a los/las trabajadores/as, ni, por tanto, tampoco en los usuarios del Sistema de Salud".

A su vez, ponen el foco en que "existen bolsas de trabajo con cientos de personas esperando a ser llamados para trabajar en el SES y que, debido a esta política de escasez de contrataciones, no van a tener la oportunidad de trabajar este verano".

La versión de la Consejería de Salud

En contraposición a lo que denuncia el sindicato, la Consejería de Salud y Atención a la Dependencia ha afirmado, en relación al área de salud de Plasencia, que "las sustituciones se realizan acorde a las solicitudes de cada servicio, atendiendo a la previsión de necesidades y garantizando la asistencia sanitaria a la población".

Según ha señalado, "la planificación de los recursos humanos durante el verano se articula priorizando el disfrute de las vacaciones reglamentarias, quedando la concesión de días de libre disposición supeditada a las necesidades organizativas y asistenciales".

No se cierran camas

Además, ha asegurado que "esta previsión no afecta al resto de permisos vinculados a circunstancias personales o familiares".

Por otro lado, ha subrayado que "el SES cuenta con un Plan de Verano que nos permite garantizar la asistencia sanitaria durante todo el periodo estival y los periodos vacacionales del personal" y "el área de salud de Plasencia va a mantener todas sus camas abiertas y no cerrará plantas".

A nivel general, de toda Extremadura, Salud ha insistido en que, "este verano, el SES invertirá más de 16,5 millones de euros, lo que supone 2 millones de euros más respecto al año pasado. El aumento responde al incremento de personal estructural del SES, al que hay que cubrir sus vacaciones, y a la subida retributiva del personal del SES. Con ello se garantiza una cobertura similar a la del verano de 2025, superior al 80%", ha afirmado.