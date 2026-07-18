Movimientos preelectorales: ¿Quiénes optarán a la alcaldía en Plasencia?.

Quedan diez meses para las próximas elecciones municipales y la maquinaria preelectoral ya ha comenzado, a juzgar por las noticias políticas de los últimos días, sobre todo de los dos principales partidos, PP y PSOE.

Por un lado, el secretario general regional de los socialistas, Álvaro Sánchez Cotrina, ha anunciado la celebración de primarias en los municipios de más de 20.000 habitantes en el mes de septiembre y, por otro, el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, ha hecho público a través de sus redes sociales su intención de volver a ser el candidato del PP a la alcaldía de Cáceres y este viernes se celebra el congreso provincial del partido. ¿Qué pasará en Plasencia?

Bicefalia actual en el PP

Empezando por el PP, que lleva gobernando Plasencia durante cuatro legislaturas consecutivas de mayorías absolutas gracias a Fernando Pizarro, el partido ha señalado que, tras el congreso provincial, "se renovarán todas las estructuras".

De hecho, un asunto pendiente tras la renuncia de Pizarro y la toma de posesión de David Dóniga como nuevo alcalde es la bicefalia actual del partido, ya que el exalcalde continúa siendo el presidente del PP de Plasencia.

La presidenta provincial, Elena Manzano, y su equipo tendrán que poner fecha a la asamblea en la que se producirá el cambio en la presidencia. Fuentes populares han señalado a este periódico que posiblemente tendrá lugar en otoño y servirá para "reforzar" al futuro candidato a la alcaldía de Plasencia que, hoy por hoy, sería el actual alcalde, David Dóniga, que lleva 23 años afiliado a un partido al que ha sido leal de la mano de Pizarro.

Elena Manzano, con el todavía presidente del PP de Plasencia, Fernando Pizarro. / Redes de Fernando Pizarro

Las caras del PP

Otra persona a la que el PP ve con buenos ojos es el nuevo concejal y director general de Personal Docente de la Junta desde agosto de 2023, David Moreno, amén de José Antonio Hernández, pero este tiene un perfil técnico, no político, por lo que queda descartado.

En el caso de que el Partido Popular quisiera a una mujer de candidata, las dos únicas con peso en el gobierno municipal son Belinda Martín y Mayte Díaz. La primera es la segunda teniente de alcalde y concejala de Turismo, Comercio, Promoción Empresarial, Gestión Urbanística, Centro Histórico, Ocupación de Vía Pública, Limpieza, Medioambiente, Parques, Jardines y Gestión Integral del Agua.

Juega en su contra el caso en el que está inmersa, de presuntas injurias y delito de odio hacia su excompañero de corporación Luis Domingo Díaz. El juzgado está a punto de dictar la apertura de juicio oral, después de haberlo pedido la acusación popular y señalar la magistrada que existen "indicios de criminalidad" en comentarios realizados hacia Díaz, que la propia Martín ha reconocido.

Por su parte, Mayte Díaz es la tercera teniente de alcalde, y concejala de Obras, Zonas Infantiles, Cementerio, Accesibilidad, Igualdad, Mayores, Distritos y Entidades Locales Menores. Además, es diputada en la Diputación Provincial de Cáceres.

Los nombres del PSOE

Por su parte, Cotrina ya ha dicho que las primarias, si las hay en Plasencia, serán en el mes de septiembre. Después de la pugna por la secretaría general local, que enfrentó a Alfredo Moreno con Jesús Muñoz y ganó el primero, también portavoz del grupo municipal, lo más lógico sería que el candidato fuera Moreno.

Sin embargo, fuentes socialistas han apuntado la posibilidad de que este dé un paso a un lado en favor de su compañera de partido y amiga Mireya Conejero, su número 2; que fue jefa de gabinete de la exalcaldesa Elia María Blanco, por lo que conoce de primera mano la gestión municipal y también ha sido diputada en la Asamblea de Extremadura.

Alfredo Moreno, junto a Mireya Conejero, en un pleno en el ayuntamiento. / Toni Gudiel

En su momento, sonó también como posible candidata la expresidenta de la Asamblea de Extremadura, la placentina Blanca Martín, por su peso e influencia política y en gestión de la administración, pero no parece probable que lo sea, entre otras cosas, por su respaldo a la candidatura de Jesús Muñoz frente a la de Alfredo Moreno.

Unidas Podemos y Vox

En cuanto a los otros dos partidos con representación municipal, Unidas Podemos y Vox, en UP, hoy por hoy, no parece haber mejor candidata que la actual portavoz del grupo municipal, Mavi Mata, la única superviviente en un grupo en el que dos compañeros han tenido que renunciar a sus actas por motivos personales y laborales.

En Vox, fuentes internas apuntan a las dificultades de encontrar candidato, mientras el placentino Álvaro Sánchez-Ocaña, diputado en la Asamblea de Extremadura, lleva poco más de un año, desde junio de 2025, defendiendo las siglas de su partido en el ayuntamiento.