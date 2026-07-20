Relaciones institucionales
Dóniga aborda con Guardiola el futuro de Plasencia en su primera reunión tras tomar posesión como alcalde
El regidor ha mantenido un encuentro de trabajo con la presidenta de la Junta para tratar "proyectos estratégicos y medidas destinadas al bienestar de los placentinos"
El alcalde de Plasencia, David Dóniga, se ha reunido este lunes con la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, para abordar diferentes asuntos considerados estratégicos para el presente y el futuro de la ciudad, según ha informado el ayuntamiento placentino.
La cita ha sido la primera reunión institucional entre ambos desde que Dóniga tomó posesión como alcalde el pasado 24 de junio. El encuentro ha servido para establecer una primera toma de contacto y analizar iniciativas que puedan contribuir al desarrollo de Plasencia.
Primera reunión institucional
Según la información municipal, la reunión se ha planteado como un encuentro de trabajo destinado a reforzar la colaboración entre el ayuntamiento y la administración regional. Ambas instituciones han abordado la necesidad de continuar "impulsando proyectos" que permitan avanzar a la ciudad y mejorar la calidad de vida de sus vecinos.
El ayuntamiento no ha detallado los proyectos concretos que se han tratado durante la conversación, aunque ha explicado que el contenido de la reunión se ha centrado en asuntos de interés para Plasencia y en actuaciones con proyección de futuro.
Por su parte, la presidenta de la Junta ha señalado en sus redes sociales sobre la reunión: "Hemos compartido proyectos, necesidades y nuevos retos con el objetivo de seguir mejorando la vida de los placentinos".
Coordinación con la Junta
Además, el regidor ha trasladado a la presidenta regional la voluntad del gobierno municipal de mantener una línea de cooperación con la Junta de Extremadura.
Desde el consistorio han señalado que esta colaboración resulta fundamental para favorecer la puesta en marcha de iniciativas que afecten al crecimiento de la ciudad y al bienestar de los placentinos.
Impulso a los proyectos de ciudad
De esta forma, la reunión ha permitido abrir una nueva etapa de interlocución entre el nuevo alcalde placentino y la presidenta autonómica, con el objetivo de mantener una coordinación estable entre ambas administraciones durante los próximos meses.
Tras el encuentro, Dóniga ha reiterado el compromiso del equipo de gobierno municipal de continuar "trabajando por Plasencia" y de promover aquellas actuaciones que contribuyan al desarrollo presente y futuro de la ciudad.
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