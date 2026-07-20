Un grafitero, sorprendido en Plasencia por una cámara en plena 'faena' en un edificio privado

Si desde hace unas semanas prolifera en Plasencia un grafitero que firma como Kanalla!, en los últimos días, una cámara ha pillado a otro pseudoartista urbano realizando una pintada en un edificio privado. En su caso, las imágenes grabadas muestran cómo utiliza el espray para firmar como Sako.

La cámara le ha sorprendido pasadas las 4.30 horas de la madrugada en plena avenida del Valle y su lienzo ha sido una de las puertas traseras del supermercado Covirán, que tiene entrada por la avenida Alfonso VIII y, en la parte trasera, está situada junto a la Escuela Superior de Música de Extremadura (Musikex).

Lo que se ve en las imágenes

La grabación muestra a un hombre, aparentemente joven, vestido con pantalón corto negro y una sudadera con capucha, también negras, que se afana en repasar con espray negro las letras de la firma Sako, previamente pintadas de blanco.

Lo hace sobre una persiana metálica que, según su propietario, es antigua, por lo que no tiene previsto invertir dinero en borrar la pintada porque su intención previa era sustituirla.

Así ha quedado la pintada realizada por el grafitero tras un supermercado de Plasencia. / Toni Gudiel

Un segundo vídeo con otra persona

No obstante, ha lamentado haber sido víctima de una pintada ilegal, que ya ha denunciado en la comisaría de la Policía Nacional. Además, al conocer la existencia de la grabación, la va a aportar también por si pudiera ayudar a los agentes a dar con el autor.

Se da la circunstancia de que existe un segundo vídeo, en el que se ve a una segunda persona, también joven y acompañante del grafitero, que se apoya en un coche aparcado para grabar con su móvil cómo el primero hace la pintada y, después, se marchan los dos.

En su caso, va vestido con pantalón y camiseta de color claro que, en un momento dado, utiliza para taparse, primero la boca y la nariz y, después, toda la cara, mientras se marchan del lugar hacia los aparcamientos más cercanos al parque de La Isla.

La Policía Local, vigilante

Respecto a este y otros grafiteros que continúan realizando pintadas ilegales en Plasencia, normalmente de madrugada, el ayuntamiento ha subrayado que la Policía Local está realizando vigilancias para poder identificar a los autores, a quienes tiene que pillar in fraganti.

Solo en ese caso se podría demostrar en un juzgado que son los responsables de los daños cometidos en propiedades privadas, municipales o en el patrimonio.

Sorprendido y condenado

Quien sí fue sorprendido in fraganti fue el autor de la firma de Loky. Ocurrió en 2015, cuando tenía 36 años y, en 2022, tuvo que pasar por un juicio. Se había convertido en el vándalo más buscado, por ser al autor "más lesivo" con el patrimonio público y privado, en palabras del entonces edil de Interior, José María Nisa.

Un servicio de vigilancia nocturna y voluntario por parte de agentes de la Policía Local le sorprendió y, aunque al principio negó ser el autor de las pintadas, después, alegó que sufría de insomnio y estampar su firma le relajaba.

La empresa de limpieza calculó los daños que había provocado en contenedores en más de 10.000 euros y una comunidad vecinal valoró otros sufridos en 8.000 euros.

Su condena

Las partes llegaron a un acuerdo y su condena fue de multa de 2 euros al día durante 24 meses y un día por la pintada en el puente Trujillo y otros 2 euros al día durante 15 meses y 1 día por los daños en edificios, cocheras, empresas, papeleras, contenedores y otros espacios, en total, 2.344 euros.

Pero además, como más de 40 perjudicados denunciaron los grafitis que realizó, el acuerdo contempló una indemnización en concepto de responsabilidad civil que superó los 31.000 euros.