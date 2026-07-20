El Mundial inspira una campaña en Plasencia que sortea un iPhone 17 por las compras.

La Asociación de Comerciantes Zona Centro de Plasencia ha puesto en marcha la campaña Marca un gol con tus compras, una iniciativa inspirada en la pasión despertada por el fútbol y el Mundial con la que pretende impulsar las ventas en los establecimientos adheridos.

La acción se mantendrá activa hasta este jueves, 23 de julio y repartirá 1.000 euros en premios, entre ellos, un iPhone 17 y tres cheques regalo de 100 euros para volver a comprar en los negocios participantes.

Un álbum de balones

La mecánica de la campaña consiste en completar un álbum de balones mediante las compras realizadas en los comercios adheridos. Una vez terminado, los clientes deberán escanear el código QR habilitado por la organización.

A continuación, tendrán que subir una fotografía del álbum completo para participar en el sorteo final. Zona Centro ha señalado que se trata de una fórmula sencilla con la que busca "incentivar las compras" y "premiar la fidelidad de los clientes".

La dueña de un comercio adherido muestra información de la campaña de Plasencia. / CEDIDA

Sorteo el 24 de julio

El sorteo se celebrará el próximo viernes, 24 de julio, un día después de que concluya el plazo para participar. El premio principal será un iPhone 17, mientras que los otros tres ganadores recibirán cheques de 100 euros.

Además, la asociación ha apuntado que los vales deberán gastarse en los establecimientos adheridos, por lo que los premios también contribuirán a generar nuevas compras dentro del comercio local y a mantener la actividad en el centro de la ciudad.

Impulso al comercio de proximidad

La asociación ha explicado que la campaña pretende "dinamizar las calles del centro de Plasencia durante el mes de julio" y seguir poniendo en valor la importancia de los negocios de proximidad.

Zona Centro ha indicado además que continúa desarrollando "acciones innovadoras" para atraer clientes, generar movimiento en el centro de Plasencia y apoyar a los establecimientos que forman parte de la asociación. La campaña cuenta con financiación de la Unión Europea, la Junta de Extremadura y el Ministerio de Hacienda.