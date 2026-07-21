Ayuntamiento de Plasencia, Junta y Diputación se unen para crear un consorcio de Cultura y Patrimonio.

Plasencia va a contar con su primer consorcio, destinado a la dinamización de la Cultura y el Patrimonio de la ciudad, y será gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Plasencia, Junta de Extremadura y la Diputación Provincial de Cáceres.

Es el acuerdo al que han llegado sus tres responsables, David Dóniga, María Guardiola y Miguel Ángel Morales, tras reunirse este lunes el regidor placentino en la Junta y Diputación con sus presidentes.

Se trata de un organismo que habían demandado ya colectivos sociales como el MSU-Norte, Manifiesto x Plasencia y la federación vecinal Avepla. De hecho, en mayo del año pasado, hubo una manifestación con más de 250 personas para reclamarlo junto con varios museos.

Reunión de Dóniga con la presidenta de la Junta, María Guardiola. / CEDIDA

Calendario para estatutos y constitución

En primer lugar, Dóniga ha querido trasladar el "agradecimiento de la corporación municipal" a la presidenta de la Junta y al presidente provincial por "la receptividad y la disposición manifestadas durante las conversaciones".

Con el acuerdo, lo que se ha hecho es fijar "las bases iniciales del proyecto" y activar la coordinación entre los equipos técnicos de las tres instituciones para la elaboración de los estatutos y la posterior constitución formal del organismo.

De esta forma, según el calendario fijado en los encuentros, el alcalde mantendrá en las próximas semanas una reunión de trabajo con los responsables de Cultura de las dos administraciones "para avanzar en la concreción de los términos de este consorcio y tratar otros asuntos de competencia autonómica en el municipio".

Justicia e igualdad territorial

El gobierno local ha destacado que supone "un modelo de cooperación entre la administración local, provincial y autonómica" similar al que ya tienen otras ciudades del ámbito regional extremeño, dedicados a "la gestión de sus activos culturales y patrimoniales".

Por eso, la creación de este órgano en Plasencia responde a "criterios de justicia y de igualdad territorial en el reparto de recursos y en la gestión de infraestructuras públicas".

Los beneficios del consorcio

Respecto a lo que aportará su creación a la ciudad, el ayuntamiento ha destacado que le dará "la capacidad de desarrollar algunas actuaciones como la unificación de recursos, con la coordinación de presupuestos de las tres administraciones en una única entidad de gestión.

También permitirá atraer inversión por su "capacidad de captación de fondos estatales y europeos destinados al patrimonio".

En tercer lugar, subraya su importancia en la protección patrimonial por la "coordinación técnica para proyectos de conservación y restauración de bienes inmuebles" y, como cuarto punto, ha destacado la dinamización cultural a través de la "planificación y ejecución de programas culturales para la ciudadanía".

Sede todavía por definir

David Dóniga y el entonces alcalde Fernando Pizarro participaron también en la manifestación para reclamar un consorcio y museos que tuvo lugar en mayo de 2025, al igual que el resto de grupos de la corporación. Pizarro señaló que el ayuntamiento llevaba "años reclamando un consorcio cultural" a las distintas administraciones, de ahí que respaldara la reivindicación.

Respecto a la sede de ese consorcio, que de momento no se ha concretado, recientemente, Manifiesto x Plasencia ha mantenido reuniones con Dóniga y Morales, a quienes ha pedido que se ubique en la Casa del Deán y el Palacio del Doctor Trujillo, donde Pizarro anunció en su día un gran espacio cultural, con una nueva biblioteca.