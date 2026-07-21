Diez palistas de Plasencia hacen historia en Europa y regresan de Múnich con dos medallas

Los diez integrantes de la Escuela Placentina de Piragüismo que han competido con la selección española en el Campeonato de Europa han regresado de Múnich con dos medallas y varios resultados históricos para el barco dragón nacional.

Los palistas han subrayado que vuelven a casa con "los brazos cansados del esfuerzo", pero también con la satisfacción de haber vivido "una experiencia inolvidable" junto a deportistas procedentes de otros 28 países europeos.

Dos medallas para España

El equipo nacional ha conquistado la medalla de plata en la categoría sénior C DB20 sobre una distancia de 1.000 metros. España también ha conseguido el bronce en la prueba de 2.000 metros de la categoría open A DB20.

A estos resultados se ha sumado el cuarto puesto alcanzado por la embarcación sénior A femenina DB20 en los 2.000 metros. Los deportistas han explicado que el equipo se ha quedado muy cerca del podio después de una regata especialmente igualada.

Un resultado sin precedentes

La competición también ha dejado un resultado histórico para el barco dragón español. Por primera vez en las dieciséis ediciones del campeonato europeo, la selección ha logrado clasificarse para las finales de las pruebas sénior A femenina DB10 de 200 y 500 metros.

Los palistas placentinos han destacado que esta clasificación ha permitido romper una barrera que hasta ahora parecía inalcanzable para el equipo nacional. Su participación en diferentes categorías ha vuelto a demostrar el peso de la Escuela Placentina de Piragüismo dentro de la selección española.

Diez representantes de Plasencia

La delegación local ha estado formada por Isabel Cantos Fernández, Pilar Cruz Paniagua, Nelson Díaz Lara, Virginia Gil Ramos, Rubén González Sánchez, Paola Huerta Gómez, Argeme Martín Morales, Mar Mateos Rollán, Antonio Merchán Merchán y Cristina Condon Rabahnieh.

Los diez deportistas habían sido seleccionados después de superar diferentes concentraciones y pruebas nacionales. Su presencia ha supuesto alrededor del 20% del conjunto español desplazado hasta Múnich para participar en el campeonato continental.

Más allá de las medallas

Los integrantes del equipo han señalado que uno de los aspectos que más les ha marcado ha sido la convivencia con las demás delegaciones. Durante el torneo, han compartido experiencias con palistas de países como Países Bajos, Francia, Italia, Lituania, Suiza o Serbia.

Según han señalado, la competición ha estado acompañada por una "profunda relación de amistad" entre los equipos. Han explicado que, pese a la exigencia de cada prueba, el ambiente vivido ha estado marcado por el compañerismo y la deportividad.

La bandera de Plasencia en Europa

La bandera de Plasencia ha acompañado a los deportistas durante todo el campeonato junto a la enseña española. Los palistas han mostrado así su vínculo con una ciudad en la que entrenan habitualmente y desde la que han construido un equipo reconocido ya en las competiciones nacionales como los de verde.

Los deportistas han afirmado que han intentado representar valores como el esfuerzo, la humildad, la alegría y el compañerismo. El regreso con dos medallas y varias finales históricas ha convertido su participación en uno de los mayores logros recientes de la Escuela Placentina de Piragüismo.

Una familia dentro y fuera del agua

La modalidad de barco dragón comenzó a desarrollarse en la escuela placentina hace apenas unos años. Desde entonces, los entrenamientos y las competiciones han permitido formar un grupo unido en el que la coordinación y la confianza resultan tan importantes como la condición física.

Los palistas han explicado que el equipo se ha convertido en "una gran familia" y que remar juntos les permite desconectar de las obligaciones cotidianas. El campeonato de Múnich ha sido, según han reconocido, la recompensa al trabajo realizado durante los últimos años en las aguas del parque de La Isla.