Empiezan a recoger firmas para apoyar las alegaciones contra la planta de biometano en Plasencia.

Desde que se hizo pública la solicitud de autorización ambiental para una planta de biometano en Plasencia, colectivos sociales de la ciudad se han movilizado y han mostrado su rechazo absoluto al proyecto, además del ayuntamiento.

En una reunión celebrada en la asociación vecinal de Rosal de Ayala, Avepla y el MSU-Norte instaron a presentar "cuantas más alegaciones mejor". Vecinos y asociaciones han recogido el testigo y ha comenzado una recogida de firmas para apoyar las alegaciones. Tanto presenciales como a través de internet.

En San Miguel, un centenar de firmas

El pasado viernes día 17, la asociación vecinal La Unión de San Miguel aprovechó una actuación teatral en la plaza del Ahorro para instalar una mesa y recoger firmas que apoyen las hojas de alegaciones y, según ha destacado el colectivo, se han conseguido más de un centenar.

Además, ha pedido colaboración a establecimientos del barrio y allegados y se han sumado inicialmente un total de ocho, que han decidido colaborar con la iniciativa y tienen a disposición de los vecinos hojas de firmas para "aportar su granito de arena".

Recogida de firmas contra la planta de biometano de Plasencia, en San Miguel. / CEDIDA

En la plaza de abastos

Las personas que estén en contra de la planta de biometano pueden acudir también a firmar a la plaza de abastos, al establecimiento Carnicería, Charcutería y Casquería Ana Isabel.

Su propietaria, que pertenece también a la asociación de San Miguel, ha explicado que "no hay ninguna obligación de comprar, la persona que quiera firmar puede acercarse y hacerlo sin ningún compromiso".

Además, ha señalado que se están haciendo dos tipos de documento, unas alegaciones a título individual y otras a título colectivo, que se hacen junto a la plataforma de Carcaboso, según ha apuntado la asociación vecinal de San Miguel.

Qué dicen las alegaciones

Según aparece en el documento de alegaciones que se está firmando a título individual, aunque la documentación en exposición pública "emplea de forma reiterada expresiones vinculadas a la producción de energía renovable, el propio expediente pone de manifiesto que la instalación constituye un complejo industrial de tratamiento biológico de residuos integrado por numerosas operaciones sucesivas que exceden ampliamente la simple obtención de un combustible renovable".

Entre estas operaciones, "figuran la recepción y pesaje de residuos, su almacenamiento temporal, los tratamientos higienizantes cuando procedan..." Lo que solicitan es que se den por presentadas las alegaciones y se incorporen al expediente administrativo y sean tenidas en consideración antes de dictarse la resolución que proceda.

Que se complete la evaluación ambiental

Además, piden que "se complete la evaluación ambiental del proyecto, requiriendo al promotor la ampliación y aclaración de aquellos aspectos insuficientemente justificados, en particular los relativos a la naturaleza de la actividad, la compatibilidad urbanística, los riesgos ambientales, las emisiones atmosféricas, las molestias por olores y la protección de la salud de la población".

Por último, señalan que, "en caso de persistir dudas razonables sobre la suficiencia de la evaluación practicada, se acuerde la tramitación del procedimiento ambiental que resulte legalmente procedente garantizando plenamente los principios de prevención, cautela y participación pública".

El proyecto

Según el anuncio publicado en el Diario Oficial de Extremadura, la planta que proyecta la empresa Norbiogás Biometano IV en el término municipal de Plasencia prevé tratar 139.120 toneladas de residuos orgánicos al año y ocupar casi 60.000 metros cuadrados de terreno de una parcela de 163.023 metros cuadrados en la salida de Plasencia hacia Montehermoso. El biometano obtenido se inyectaría después en la red de gas natural.

De momento, tanto colectivos sociales como el Ayuntamiento de Plasencia se han mostrado en contra de la planta. El alcalde, David Dóniga, y la edil de Gestión Urbanística, Belinda Martín, han afirmado, en base a varios informes técnicos, que la planta incumple el Plan General Municipal porque está prevista en "suelo no urbanizable de protección natural ecológica" y, por lo tanto, no se puede autorizar.