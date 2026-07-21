Suspendida la ruta nocturna Luna de la Plata de Plasencia por las Dragonas del Jerte.

La IV Ruta Senderista Nocturna, Inclusiva y Solidaria Luna de la Plata, prevista para este sábado 25 de julio en Plasencia, no podrá celebrarse finalmente porque se ha suspendido. El Grupo Placentino de Montaña y el área inclusiva de la Federación Extremeña de Montaña y Escalada (FEXME) han comunicado la cancelación de una actividad que iba a reunir deporte, naturaleza y solidaridad.

Las entidades organizadoras han señalado que la decisión se debe a "causas completamente ajenas a la organización" y ya han devuelto el importe de las inscripciones mediante la misma plataforma utilizada para efectuar el pago, por lo que los participantes no tendrán que realizar ninguna gestión.

Una decisión "especialmente difícil"

El Grupo Placentino de Montaña y la FEXME han reconocido que la suspensión supondrá una decepción para quienes esperaban participar un año más en esta ruta nocturna. "Precisamente por el cariño y el esfuerzo que dedicamos a este proyecto, esta ha sido una decisión especialmente difícil", han señalado.

No obstante, la organización ha defendido que su prioridad ha sido actuar con responsabilidad y garantizar que sus actividades puedan celebrarse "con las máximas garantías para todos los participantes". También ha lamentado las molestias ocasionadas y ha agradecido la comprensión y el apoyo recibidos.

Toni Gudiel

Una ruta inclusiva por la vía verde

La cuarta edición de la ruta Luna de la Plata iba a desarrollarse por el tramo de la vía verde que conecta Plasencia con Oliva de Plasencia. La organización había preparado dos modalidades: un recorrido corto de nueve kilómetros y otro de 17,5 kilómetros que incluía el regreso a pie.

La actividad estaba planteada como una marcha no competitiva, abierta a personas de todas las edades y apta para familias con carritos de bebé. El trazado era completamente llano y no presentaba piedras ni dificultades técnicas, por lo que únicamente se recomendaba llevar calzado deportivo, agua y algo de comida.

Autobús y transporte adaptado

Una de las principales novedades de esta edición era la incorporación de un autobús para trasladar de regreso a Plasencia a quienes eligieran el recorrido de nueve kilómetros. De esta manera, los participantes podían finalizar la caminata en Oliva sin tener que completar a pie el trayecto de vuelta.

También se había previsto la participación de personas con movilidad reducida en sus propias sillas de ruedas. Cruz Roja iba a facilitar su regreso mediante un vehículo adaptado, mientras que sus acompañantes podrían utilizar el autobús dispuesto por la organización.

A beneficio de las Dragonas del Jerte

La recaudación de la ruta iba a destinarse a las Dragonas del Jerte, colectivo vinculado a la Escuela Placentina de Piragüismo, que utiliza el barco dragón como herramienta de ejercicio, convivencia y apoyo emocional para personas que atraviesan una enfermedad.

El representante del colectivo, Jesús González Martín, explicó durante la presentación que el barco es el espacio en el que se apoyan "para salir de nuestra enfermedad" y disfrutar del río y de la naturaleza sin pensar constantemente en sus problemas de salud.

Agradecimiento a participantes y colaboradores

Los organizadores han agradecido la implicación de las personas inscritas, el voluntariado, las administraciones públicas, las empresas colaboradoras y los colectivos que habían apoyado la celebración. "Han contribuido a hacer de la inclusión una realidad", han destacado.

Pese a la suspensión, el Grupo Placentino de Montaña y el Área Inclusiva de la FEXME han avanzado que continuarán promoviendo actividades para conseguir una montaña "más inclusiva, solidaria y accesible". "Esperamos poder volver a encontrarnos muy pronto para seguir compartiendo juntos el espíritu de 'Luna de la Plata'", han subrayado.