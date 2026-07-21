Vox Plasencia denuncia el "abandono" municipal a los clubes deportivos por demoras en el pago de ayudas

El concejal del grupo municipal de Vox en Plasencia, Álvaro Sánchez-Ocaña, ha denunciado este martes que los clubes deportivos de la ciudad "continúan sin percibir las partidas económicas consignadas por el ayuntamiento", pese a la reciente aprobación de los presupuestos municipales".

El edil ha subrayado que el gobierno local ya acumula una demora de "seis meses" en los pagos de las ayudas a estos colectivos y ha exigido su "abono inmediato".

El presupuesto ya está aprobado

Según ha subrayado, el ayuntamiento ha justificado "durante meses" el retraso en los pagos "alegando que, hasta la aprobación definitiva de los presupuestos de 2026, no era posible tramitar dichas ayudas, y, sin embargo, los presupuestos fueron aprobados el pasado mes de junio y los clubes siguen sin recibir las cantidades que les corresponden".

De esta forma, Sánchez-Ocaña considera que los hechos han desmentido las explicaciones municipales porque además, "durante los seis primeros meses del año, el ayuntamiento ha seguido funcionando con los presupuestos prorrogados del ejercicio anterior, manteniendo la actividad ordinaria de la administración. Sin embargo, los clubes deportivos continúan esperando unas ayudas que son fundamentales para su funcionamiento".

Riesgo para los clubes

Con este retraso, Vox subraya que se está "poniendo en riesgo la estabilidad económica de numerosas entidades deportivas, que deben afrontar gastos de material, desplazamientos, mantenimiento de instalaciones y planificación de la próxima temporada" al no contar "con unos recursos que el propio ayuntamiento había comprometido".

Por todo, el concejal ha criticado la "falta de planificación y de compromiso del gobierno local con el deporte base y las asociaciones deportivas de la ciudad", que ha defendido porque "realizan una importante labor social, educativa y de promoción de hábitos saludables entre cientos de jóvenes y familias placentinas".

Petición de pago inmediato

Por todo, Vox ha exigido públicamente al gobierno local que "proceda de manera inmediata al abono de las ayudas pendientes" y "deje de utilizar los presupuestos como excusa para justificar unos retrasos que, una vez aprobadas las cuentas municipales, carecen ya de explicación".

Sánchez-Ocaña ha subrayado que "la política municipal debe estar al servicio de quienes sostienen el tejido asociativo y deportivo de Plasencia, no convertirse en un obstáculo para su supervivencia".