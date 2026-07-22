Dóniga reclama financiación para las obras de la avenida del Valle y más policías nacionales.

Hace dos años, en julio de 2024, el Ministerio de Transportes aprobó el expediente de información pública y definitivamente el proyecto de trazado para adecuar a peatones y bicicletas la travesía de Plasencia, entre el puente Nuevo y la avenida de España. A fecha de hoy, todavía no han comenzado las obras. Por eso, el alcalde de Plasencia, David Dóniga, ha reclamado fondos para ejecutarlas.

Lo ha hecho en una reunión que ha mantenido con el subdelegado del Gobierno en Cáceres, José Antonio García, al que también ha pedido más policías nacionales y que se acelere la cesión al ayuntamiento del Palacio del Arcediano, anexo a la Casa del Deán, para habilitar un gran espacio cultural.

Las obras en la avenida del Valle

Según ha informado el ayuntamiento, el objetivo de la reunión ha sido "abordar diversos asuntos estratégicos para el desarrollo de la ciudad y avanzar en la coordinación entre la Administración General del Estado y el ayuntamiento en proyectos de especial relevancia para el municipio".

Uno de ellos es la obra entre el puente Nuevo y parte de la avenida de España por la avenida del Valle. Dóniga ha subrayado "la necesidad de que el Estado habilite la financiación necesaria para ejecutar un proyecto que ya se encuentra completamente redactado y finalizado, quedando únicamente pendiente la consignación económica para iniciar las obras". El gobierno local ha destacado que el subdelegado "ha manifestado su compromiso de intensificar las gestiones para favorecer el impulso definitivo de esta actuación y facilitar que pueda materializarse en el menor plazo posible".

Una imagen de la reunión de Dóniga y Hernández con el subdelegado del Gobierno. / AYUNTAMIENTO DE PLASENCIA

Más plantilla en la comisaría

En materia de seguridad, Dóniga ha planteado también a García la "necesidad de ampliar la plantilla de la Policía Nacional" con el objetivo de "reforzar la capacidad operativa del cuerpo y mejorar la prestación del servicio a la ciudadanía".

Es una petición que ya había hecho el anterior alcalde, Fernando Pizarro, además de colectivos como la asociación Intramuros y el sindicato policial Jupol.

Por otro lado, sobre las infraestructuras ferroviarias que afectan a Plasencia, el subdelegado ha trasladado que "las obras de la línea de alta velocidad continúan avanzando conforme a la planificación prevista".

Palacio del Arcediano

Respecto al Palacio del Arcediano o Casa del Doctor Trujillo, Dóniga ha solicitado al subdelegado que "se agilice la tramitación para la cesión al ayuntamiento" porque el Estado sigue siendo su titular, aunque parte está dedicado a servicios de archivo municipal.

La cesión permitiría culminar la integración con la Casa del Deán y así "el ayuntamiento podrá acometer una rehabilitación integral del conjunto para convertirlo en un gran complejo cultural público que reunirá la biblioteca municipal, los archivos históricos de la ciudad, salas de exposiciones y espacios destinados a albergar colecciones artísticas, consolidando así un nuevo referente cultural y patrimonial para Plasencia".

Dóniga ha agradecido la "buena disposición del subdelegado del Gobierno para abordar y dar respuesta a cuestiones que la ciudad viene reclamando desde hace años" y confía en que "este clima de cooperación permita seguir avanzando en la resolución de problemas históricos y en la materialización de proyectos estratégicos para el futuro de Plasencia".