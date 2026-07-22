Ya hay festejo taurino para el Martes Mayor de Plasencia, con novilleros en prácticas y gratuito.

La semana pasada, el Ayuntamiento de Plasencia presentó la programación del Martes Mayor, pero faltaba una actividad por cerrar, el festejo taurino, que la empresa gestora de la plaza de toros, Ceber Tauro, tiene la obligación de organizar junto con los festejos de la feria para cumplir el pliego de condiciones del contrato.

Este miércoles, al ayuntamiento ha anunciado cuál será ese festejo, una novillada sin picadores, en concreto, una clase práctica de novilleros de la Escuela Taurina de la Diputación de Badajoz y, además, la entrada será gratuita.

Según ha destacado el gobierno local, la iniciativa "apuesta por la promoción de los jóvenes valores de la tauromaquia y por el mantenimiento de una de las tradiciones con mayor arraigo en la ciudad".

Cinco jóvenes novilleros

El festejo tendrá lugar el martes 4 de agosto, a partir de las 20.30 horas, y se podrá acceder gratuitamente hasta completar el aforo, "facilitando así que vecinos y visitantes puedan disfrutar de una cita incluida en la programación del Martes Mayor".

La cita reunirá a cinco jóvenes novilleros: Manuel León, Joao Mexia, Izan Viera, Luis Méndez y Joao Belmonte, que lidiarán cinco novillos de la ganadería San Martín.

Cartel del festejo taurino del Martes Mayor de Plasencia. / AYUNTAMIENTO DE PLASENCIA

Respecto a la clase práctica, el ayuntamiento ha destacado que "constituye una parte fundamental de la formación de estos jóvenes, permitiéndoles demostrar ante el público los conocimientos y la preparación adquiridos durante su etapa de aprendizaje y continuar avanzando en su trayectoria profesional".

Colaboración con la escuela taurina

Además, el gobierno local ha hecho hincapié en que "la colaboración con la Escuela Taurina de la Diputación de Badajoz contribuye a respaldar el trabajo que esta institución desarrolla en la formación de las nuevas generaciones de profesionales del mundo del toro y en la preservación de la cultura taurina".

El ayuntamiento ha invitado a placentinos y visitantes a acudir a la novillada sin picadores, una propuesta que "se suma al amplio programa de actividades previsto para una de las celebraciones más representativas del calendario festivo placentino y que cada año congrega a miles de personas en torno a la tradición, la cultura y la convivencia".

El gobierno local también ha incidido en que en la programación del Martes Mayor "tienen cabida las distintas manifestaciones culturales y tradicionales que forman parte del patrimonio de la ciudad".